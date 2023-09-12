توجيهات فورية من خليفة حفتر لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال (فيديو)

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن مئات الآلاف من الأسر تم تشريدها جراء السيول الناتجة عن العاصفة دانيال، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ووجه حفتر بضرورة البدء الفوري في إعادة تمهيد الطرق وإعادة الخدمات، مؤكدًا أنه سيستخدم كل الإمكانات المتاحة للتغلب على آثار هذه الكارثة.

كما أشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مستمرة في عمليات الإنقاذ.

السلطات الليبية تعلن حالة الاستنفار في درنة لإغاثة المنكوبين

تسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

لذلك، أعلنت حالة الاستنفار في المدينة لإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات، وما زال البحث جارٍ عن المفقودين.

وأكدت السلطات اتخاذها الإجراءات اللازمة لحصر البلديات المتضررة، ورفعت الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، خاصة في قطاع الكهرباء، مع المخاوف من انقطاع التيار وحدوث عمليات ماس كهربائي قد تهدد حياة المواطنين.