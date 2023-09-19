الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يشيد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى قضية سد النهضة

سامح شكري
سامح شكري

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعاً مع Gordan Grlić Radman وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وصرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير شكري قدم لنظيره الكرواتي التهنئة لنجاحات الحكومة الكرواتية المتتالية على مسار التكامل الأوروبي، انتهاءً بعضويتها بمنطقتي الشنجن واليورو في الأول من يناير من العام الحالي.

وكشف المتحدث الرسمي أن اجتماع الوزيرين تناول ترتيب عدد من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، ومن بينها تلبية الدعوة الموجهة إلى الوزير شكري لزيارة كرواتيا بهدف عقد جولة المشاورات السياسية القادمة في زغرب، إلى جانب دعوة الوزير الكرواتي للمشاركة في الدورة المقبلة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. كما شهد اللقاء تباحث الطرفين بشأن تبادل التأييد بين البلدين حيال الترشيحات في عدد من المحافل الدولية.

وأضاف أبوزيد، أن الوزير سامح شكري أشاد بتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي تضاعف ليصل إلى قرابة نصف مليار دولار بفضل صادرات الغاز والأمونيا المصرية عام 2022، معرباً عن تطلعه لزيادة حركة التجارة بين مصر وكرواتيا والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمينه لتنامي أطر التعاون بين البلدين، مشيراً إلى إمكانات تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي للتغلب على التبعات السلبية للأزمات الدولية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة للاستفادة مما أصبحت عليه كرواتيا من مركز للطاقة في القارة الأوروبية.

هذا واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالتأكيد أن الوزير شكري ثمَّن أيضاً مواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية، لا سيما مواقفها من قضية سد النهضة، فضلاً عن دورها الداعم للأمن والاستقرار الدوليين.

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

أسماء 51 مصابًا بالتسمم تناولوا طعامًا فاسدًا بمطعم شهير بالمنوفية (خاص)

نجاة 15 مواطنًا من الموت فى حادث مرورع على صحراوى أسيوط الغربى

دفتر أحوال "الداخلية".. كشف لغز مقتل دبلوماسى سابق وخطف نجل وزير أسبق.. وتهريب حيوانات نادرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟