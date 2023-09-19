الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كانت في بنها".. الداخلية تكشف لغز تغيب صيدلانية عن منزل أسرتها بالعمرانية

سيدة
سيدة

نجح أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تغيب فتاة عن أهليتها والعثور عليها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها.

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وتبين من الفحص أنه بتاريخ 19 يوليو الماضي، تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلى - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته (صيدلانية "تعانى من مرض نفسى") حيث قام باستدعاء سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية ، ولدى علمها بذلك فرت هاربًة.

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وبإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها)، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها في القليوبية ونشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى للتوصل لأهليتها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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