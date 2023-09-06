"الداخلية" تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة.. وتضبط استوديو تسجيل

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما نُشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن تغيب طالبة- مقيمة بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بفحص الأجهزة الأمنية تبين أنه بتاريخ 26-8-2023 تبلغ لمركز شرطة صدفا بأسيوط من والد المتغيبة بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل بتاريخ 25-8-2023 إلى درس خصوصي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأضافت أنه بتاريخ 1-9-2023 توجه المُبلغ للمركز وبرفقته كريمته وقرر بعودتها للمنزل، وأنها كانت خلال فترة غيابها متواجدة بمحافظة القاهرة لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط استوديو تسجيل غير مرخص في الجيزة

نجحت الدخلية في ضبط أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك أستوديو تسجيل صوتى بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بإدارة الأستوديو بدون ترخيص، واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة"، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيش الاستوديو تم العثور على (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - وحدة مونتاج كاملة – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص")، وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك الإستوديو، بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

"الداخلية" تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الغربية

نجحت الداخلية في ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالغربية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الغربية قيام (موظف بشركة سياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى) بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.