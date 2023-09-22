الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يضرب مواقع فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال عن أن قواته شنت ضربات، الجمعة، في قطاع غزة، حيث تقع اشتباكات منذ أيام بين محتجين وقوات الاحتلال على طول السياج الفاصل.

ولم يقدم جيش الاحتلال أي تفاصيل عن الضربات بعد، لكن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن مواقع أمنية تعرضت للقصف.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 14 فلسطينيًا أصيبوا خلال مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان قوات الأمن بالحجارة وأحرقوا الإطارات.

رفع علم فلسطين خلال دورة الألعاب الآسيوية

وجرت صباح اليوم الجمعة، في القرية الرياضية الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة بمدينة هانغتشو الصينية، مراسم رفع علم دولة فلسطين وعزف النشيد الوطني، إيذانًا بالدخول الرسمي لبعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في الآسياد.

وحضر أمين عام اللجنة الأوليمبية الفلسطينية عبدالمجيد حجة، مراسم رفع العلم، حيث تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع عمدة قرية اللاعبين لي هولين.

وشارك أعضاء البعثة الإدارية وعدد من لاعبي ووفود المنتخبات الوطنية المشاركة في الآسياد، في الفعالية التي شهدت عروضًا فنية ترحيبًا بالدول المشاركة.

الشيخ جراح 

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، التظاهرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في التظاهرة.

وحمل المشاركون في التظاهرة، العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بالاستيطان، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

الاعتراف بدولة فلسطين

ودعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، الجانب الإفريقي إلى توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ، ويعزّز من فرص السلام.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية - الإفريقية، والذي عقد اليوم الجمعة، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة السعودية وجمهورية جزر القمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن أبوالغيط تناول في كلمته الوضع الحالي الخاص بالتعاون العربي الإفريقي، وأهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في المجالات كافة خلال الفترة القادمة لعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة في السعودية في نوفمبر القادم، وذلك تعزيزًا للشراكة المهمة بين الجانبين العربي والإفريقي.

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