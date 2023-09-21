لا يفوتك هذا المساء| الداخلية تواصل توزيع الهدايا على الأطفال.. وهبوط أسهم أوروبا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

انطلاق كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمرسى علم بالبحر الأحمر

انطلق كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر وتستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام وذلك تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والشباب والرياضة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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يوسف القعيد: أصحاب نصر أكتوبر هم ملح الأرض.. وفيلم «المواطن مصري» مقتبس من رواية كتبتها استنادًا إلى حكاية سمعتها من أمي

وثّق الكاتب والروائى الكبير يوسف القعيد شهادته عن نصر أكتوبر 1973 من خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز».

وقال إنه التحق بالجيش سنة 1965، وجرى استبقاؤه فى الخدمة لحين تحقيق النصر على العدو فى عام 1973، مضيفًا أن ذكرى نصر أكتوبر من مناسبات تأسيس مصر الحديثة التى ننعم بظلها ومناخها العام، مؤكدًا أنه لولا أكتوبر لم نكن لنعيش الآن كما نحيا فى دولة الرئيس عبدالفتاح السيسى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4506230

الداخلية تواصل توزيع الهدايا على الأطفال بمناسبة العام الدراسي الجديد (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" عن تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال.. وكذا توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

يأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القليوبية – دمياط – السويس – الإسماعيلية – مطروح – بني سويف – شمال سيناء – بورسعيد – الدقهلية)، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4506184

هبوط معظم أسهم أوروبا بسبب مواصلة رفع الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق، اليوم الخميس، وسط موجة بيع واسعة النطاق تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات مع تلميح البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 1.3%، مع تراجع أسهم السفر والترفيه 3.2%. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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رسميًا.. CAF يكشف مستويات المنتخبات في قرعة أمم إفريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF»، الخميس، مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

جاء ذلك عقب إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصنيفه التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تأثير الأحداث العالمية على أسواق الذهب: روسيا تتصدر أكبر مورد للإمارات

شهدت الإمارات العام الماضي تغييرًا ملحوظًا في مصادر توريدها الذهب، حيث أصبحت روسيا الشريك الرئيسي بعد فرض الدول الغربية عقوبات على إمداداتها بسبب أحداث غزو الكرملين لأوكرانيا، ووفقًا لقاعدة بيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة، كان هذا التحول ملحوظًا في عالم تجارة الذهب. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4506232

آمن ورخيص.. "القطار الكهربائى" أهم وسائل المواصلات في العصر الحديث

يعد القطار الكهربائي الخفيف من أهم وسائل المواصلات في مصر في التاريخ الحديث، وقد اكتسب شهرة واسعة بعد انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، مما رفع نسب الإقبال عليه، لأنه يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدن بدر والشروق والعبور والمستقبل وهليوبوليس الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان والمنطقة الصناعية والروبيكي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4506179