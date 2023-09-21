رسميًا.. CAF يكشف مستويات المنتخبات فى قرعة أمم إفريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF»، الخميس، مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

جاء ذلك عقب إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصنيفه التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يجري «كاف» قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 12 أكتوبر المقبل، بأبيدجان.

مستويات المنتخبات في قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023

ووفقًا للتصنيف الشهري الجديد، الصادر عن «فيفا» فإن مستويات المنتخبات في قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، سيكون على النحو التالي:

المستوي الأول: كوت ديفوار (البلد المضيف)، المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر

المستوى الثاني: الكاميرون، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا

المستوى الثالث: الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الإستوائية، موريتانيا

المستوى الرابع: غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنجولا، جامبيا، تنزانيا.

وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

كان تصنيف «فيفا» للمنتخبات الذي صدر اليوم شهد تراجع المنتخب المصري، مركزًا واحدًا، ليحتل المركز الخامس والثلاثين عالميًا، والخامس إفريقيا.

وشهد التصنيف تقدم منتخب المغرب، مركزًا واحدًا ليحتل المركز الثالث عشر عالميًا، ليواصل تصدره لقائمة منتخبات القارة السمراء.

وجاء المنتخب السنغالي، في المركز الثاني إفريقيًا، والعشرين عالميًا، بينما حل المنتخب التونسي، في المركز الثالث إفريقيًا، والتاسع والعشرين عالميًا.

وجاء منتخب الجزائر، في المركز الرابع والثلاثين عالميًا، والخامس إفريقيًا.