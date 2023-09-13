الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حصاد تصفيات أمم إفريقيا.. تونس الأقوى دفاعًا وفيكتور أوسيمين الأكثر تسجيلًا

منتخب تونس
منتخب تونس

أسدل الستار، مساء الثلاثاء، على مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعد أن تم تحديد هوية الـ 24 منتخبًا المشاركين في النهائيات.

مشوار التصفيات، شهد العديد من الأرقام والإحصائيات يستعرضها «الدستور» في سياق التقرير التالي:

- شهدت تصفيات أمم إفريقيا 2023، تسجيل 316 هدفًا، خلال 131 مباراة، بمعدل 2.41 هدفًا في المباراة الواحدة.

- منتخب تونس يعد الفريق الأقوى دفاعًا خلال مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، إذ سكن شباكه هدفًا وحيدًا.

ويحتل منتخبا مالي والجزائر، المركز الثاني في قائمة المنتخبات الأقل استقبالا للأهداف، إذ سكن شباكهما هدفين فقط.

- منتخب نيجيريا، يعد الفريق الأقوى هجومًا والأكثر إحرازًا للأهداف خلال مشوار التصفيات، بعد سجل 22 هدفًا.

ويأتي منتخب مالي في المركز الثاني، برصيد 15 هدفًا، يليهما منتخبا السنغال وزامبيا في المركز الثالث، برصيد 12 هدفًا.

- منتخب الجزائر هو الفريق الأكثر حصدًا للنقاط، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما جمع 16 نقطة.

ويأتي منتخبا مالي ومصر ونيجيريا في المركز الثاني في قائمة الأكثر حصدًا للنقاط، برصيد 15 نقطة.

- ثلاثة منتخبات كانت الأقل حصدًا للنقاط خلال مشوار التصفيات، وهي ساوتومي وبرنسيب، ليبيريا، ليسوتو، حيث اكتفت بجمع نقطة واحدة فقط.

- ثلاث منتخبات فقط لم تتلق أي خسارة خلال مشوارها بالتصفيات، وهي السنغال، الجزائر، غانا.

- سبع منتخبات لم تتمكن من تحقيق أي فوز خلال التصفيات، وهم ساوتومي وإي سواتيني ومدغشقر والنيجر وليسوتو وليبيريا ورواندا.

- تعد انتصار نيجيريا على مضيفتها ساوتومي بعشرة أهداف نظيفة، هو الفوز الأكبر خلال تصفيات أمم إفريقيا 2023.

- النيجيري فيكتور أوسيمين، بات الأكثر تسجيلًا للأهداف في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، بعد إحرازه 10 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني، كل من لويس مافوتا، لاعب إفريقيا الوسطى، وساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، ويوسف المساكني، لاعب المنتخب التونسي، وباتسون داكا، لاعب منتخب زامبيا، برصيد 5 أهداف لكل منهما.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار تصفيات أمم إفريقيا 2023 منتخب تونس فيكتور أوسيمين

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