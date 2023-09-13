الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. الكاميرون وناميبيا يكملان عقد المتأهلين لكأس أمم أفريقيا 2024

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي ستقام بكوت ديفوار، وذلك بعدما تأكد صعود منتخبي الكاميرون وناميبيا.

وحقق المنتخب الكاميروني فوزًا مستحقًا على ضيفه منتخب بوروندي بثلاثية نظيفة،  في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة للتصفيات.

وسجل أهداف المنتخب الكاميروني بريان مبيومو وكريستوفر ووه في الدقيقتين 46 و59 وفينسيت أبو بكر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام منتخب ناميبيا الوصيف وبفارق ثلاث نقاط أمام منتخب بوروندي، صاحب المركز الثالث، ليتأهل منتخبا الكاميرون وناميبيا لأمم أفريقيا.

وتأهلت إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، منتخبات كوت ديفوار (بوصفه منتخب البلد المضيف)، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، نيجيريا، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وكاب فيردي، وغينيا، وغانا، وأنجولا، وتنزانيا، ومالي، وجامبيا، وزامبيا، والكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وموزمبيق.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير.

الكاميرون بوروندي ناميبيا كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار

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