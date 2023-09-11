الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافسا مصر.. غينيا بيساو تهزم سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا 2023

منتخب غينيا بيساو
منتخب غينيا بيساو

حقق منتخب غينيا بيساو، الفوز على ضيفه منتخب سيراليون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بالعاصمة بيساو، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع منتخب غينيا بيساو، المتأهل سلفًا إلى النهائيات، رصيده إلى 13 نقطة، محافظًا على موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد منتخب سيراليون، عند 5 نقاط، في المركز الثالث.

افتتح منتخب سيراليون، التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، عن طريق أماكو باكايوكو، لكن منتخب لغينيا بيساو، أدرك في الدقيقة 35، عبر نيتو قبل أن يتمكن فرانسيلينو، من تسجيل هدف الهدف الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

وكان منتخب غينيا بيساو، قد حجز مقعده في كأس أمم إفريقيا 2023، منذ 14 يونيو الماضي، بعد فوزه بهدف دون رد على مضيفه ساوتومي وبرنسيب، في الجولة الخامسة للتصفيات.

بينما فشل المنتخب السيراليوني، في بلوغ النهائيات للمرة على التوالي، بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2031 التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الماضي.

يذكر أن منتخبا غينيا بيساو وسيراليون، يتواجدان مع المنتخب المصري في مجموعة واحدة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى كل من بوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي.

وسيلتقي منتخب مصر، مضيفه منتخب سيراليون، في لقاء الجولة الثانية، المقرر لها في نوفمبر المقبل، بينما سيواجه "الفراعنة"، منتخب غينيا بيساو، خارج قواعده، في مباراة الجولة الرابعة، المقرر لها في يونيو المقبل.

 

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