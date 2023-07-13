مصر مع بوركينا فاسو في مجموعة متوازنة بتصفيات كأس العالم 2026

أسفرت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر، في مجموعة متوازنة، تضم كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

وجاء منتخب السنغال (حامل لقب كأس أمم إفريقيا)، في مجموعة تضم كل من الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان.

وحل المنتخب المغربي (رابع كأس العالم 2022)، في مجموعة سهلة نسبيًا تضم كل من زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، إرتيريا.

وجاء المنتخب الجزائري، في مجموعة متوازنة، تضم كل من غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال.

وشارك في مراسم سحب القرعة كل من النجم الإيفواري السابق، إيمانويل إيبوي، والغاني جيان أسامواه، والمهاجم التوجولي السابق إيمانويل أديبايور، ولاعب الوسط النيجيري السابق جاي جاي أوكوشا، والكاميروني ألكسندر سونج، بالإضافة إلى وائل جمعة، المدافع السابق للأهلي والمنتخب المصري.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 54 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي.

وجاءت نتيجة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب إفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون، الرأس الأخضر، أنجولا، ليبيا، إي سواتيني، موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، إرتيريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون، كينيا، جامبيا، بوروندي، سيشيل

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الإستوائية، ناميبيا، مالاوي، ليبيريا، ساوتومي وبرنسيب

المجموعة التاسعة: مالي، غانا، مدغشقر، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، تشاد

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الجولتان الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولتان السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الدورة الفاصلة لـ «كاف» (الملحق القاري): من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

الدورة الفاصلة لـ «فيفا» (الملحق العالمي): مارس 2026.