لا يفوتك هذا المساء| أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري.. وتفاصيل زلزال تونس

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مدير الكلية البحرية السابق: جميع أفرع القوات المسلحة شاركت فى حملة إنقاذ ليبيا

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ القوات المسلحة فور تلقيها أمر التحرك من الأمانة العامة تجري الاستعدادات للتحرك ووضع الخطة النهائية وتقدير الموقف، مضيفا أن القوات لديها خطة محكمة قبل التحرك.

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الحاملة ميسترال تقوم بأول خدمة إغاثية لها، وجميع.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تعرف الآن.. أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري

مع بدء المزاد العلني الأول لمعرفة سعر القطن خلال الفترة الحالية، حرص المواطنين على معرفة أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري، حيث عُقدت منظومة تداول القطن الجديد بمقر نقابة الزراعيين في محافظة الفيوم، مزاد علني لبيع حوالي 22 ألف قنطار من القطن "95 " متوسط الطول، والذي سجل سعرًا غير مسبوقًا تسبب بعمل فرحة عارمة لمزارعي القطن في محافظة الفيوم، وبني سويف، ومحافظة المنيا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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حبس سائق "تريلا" دهس عامل في المقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس السائق المتهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم محمد زيدان رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، يفيد بورود إشارة من مستشفي المقطم العام، بوصول جثة عامل يدعى «ن أ»، يبلغ من العمر 37 عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، ادعاء حادث سير. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تفاصيل زلزال تونس الذى ضرب ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى البلاد

أعلنت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم، عن هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة من مقياس ريختر.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي، إن الهزة كانت على الساعة، شعر بها مواطنو الجهة، وتم تحديد مركز الرجة بـ35.84 درجة خط عرض و10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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استعدادات مكثفة بالمدن الجديدة لاستقبال العام الدراسي 2023/2024

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ عدد من المباني الخدمية ببورسعيد الجديدة.

وقال شاهين، لـ«الدستور»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مبني مدرسة للتعليم الأساسي ومبني حضانة بمدينة بورسعيد، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ نادي اجتماعي ونقطة إطفاء، على أن يتم تسليمها للجهات المعينة لبدء التنفيذ خلال العام الدراسي الجديد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الاستعدادات النهائية لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل.. والأهالى: فى انتظار الافتتاح (صور)

تجري محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، الاستعدادات الأخيرة ووضع التشطيبات النهائية قبل افتتاحها رسميًا، والتي تعد محطة ذكية تدار إلكترونيًا، وتخدم قطاعا كبيرا من الركاب والمواطنين وتساعد في تخفيف الأعباء على محطة قطارات رمسيس، وهو الأمر الذي جعل العديد من المواطنين والأهالي في انتظار افتتاحها خلال الفترات القليلة المقبلة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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