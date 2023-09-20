الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري.. وتفاصيل زلزال تونس

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مدير الكلية البحرية السابق: جميع أفرع القوات المسلحة شاركت فى حملة إنقاذ ليبيا

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ القوات المسلحة فور تلقيها أمر التحرك من الأمانة العامة تجري الاستعدادات للتحرك ووضع الخطة النهائية وتقدير الموقف، مضيفا أن القوات لديها خطة محكمة قبل التحرك.

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الحاملة ميسترال تقوم بأول خدمة إغاثية لها، وجميع.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4505475

 

تعرف الآن.. أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري

مع بدء المزاد العلني الأول لمعرفة سعر القطن خلال الفترة الحالية، حرص المواطنين على معرفة أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري، حيث عُقدت منظومة تداول القطن الجديد بمقر نقابة الزراعيين في محافظة الفيوم، مزاد علني لبيع حوالي 22 ألف قنطار من القطن "95 " متوسط الطول، والذي سجل سعرًا غير مسبوقًا تسبب بعمل فرحة عارمة لمزارعي القطن في محافظة الفيوم، وبني سويف، ومحافظة المنيا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4505353

لا يفوتك هذا المساء| تكليفات رئاسية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. وحقيقة المنزل المعجزة في درنة

لا يفوتك هذا المساء| الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها.. ونشوب حريق في شقة سكنية بحلوان

حبس سائق "تريلا" دهس عامل في المقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس السائق المتهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم محمد زيدان رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، يفيد بورود إشارة من مستشفي المقطم العام، بوصول جثة عامل يدعى «ن أ»، يبلغ من العمر 37 عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، ادعاء حادث سير. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4505461

 

تفاصيل زلزال تونس الذى ضرب ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى البلاد

أعلنت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم، عن هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة من مقياس ريختر.

 

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي، إن الهزة كانت على الساعة، شعر بها مواطنو الجهة، وتم تحديد مركز الرجة بـ35.84 درجة خط عرض و10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4505440

 

استعدادات مكثفة بالمدن الجديدة لاستقبال العام الدراسي 2023/2024

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ عدد من المباني الخدمية ببورسعيد الجديدة.

 

وقال شاهين، لـ«الدستور»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مبني مدرسة للتعليم الأساسي ومبني حضانة بمدينة بورسعيد، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ نادي اجتماعي ونقطة إطفاء، على أن يتم تسليمها للجهات المعينة لبدء التنفيذ خلال العام الدراسي الجديد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4505190

 

الاستعدادات النهائية لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل.. والأهالى: فى انتظار الافتتاح (صور)

تجري محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، الاستعدادات الأخيرة ووضع التشطيبات النهائية قبل افتتاحها رسميًا، والتي تعد محطة ذكية تدار إلكترونيًا، وتخدم قطاعا كبيرا من الركاب والمواطنين وتساعد في تخفيف الأعباء على محطة قطارات رمسيس، وهو الأمر الذي جعل العديد من المواطنين والأهالي في انتظار افتتاحها خلال الفترات القليلة المقبلة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4505471

لا يفوتك هذا المساء الدستور الكلية البحرية القوات المسلحة أسعار القطن زلزال تونس

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