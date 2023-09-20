استعدادات مكثفة بالمدن الجديدة لاستقبال العام الدراسي 2023/2024

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ عدد من المباني الخدمية ببورسعيد الجديدة.

وقال شاهين، لـ«الدستور»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مبني مدرسة للتعليم الأساسي ومبني حضانة بمدينة بورسعيد، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ نادي اجتماعي ونقطة إطفاء، على أن يتم تسليمها للجهات المعينة لبدء التنفيذ خلال العام الدراسي الجديد.

وشدد المشرف على جهاز مدينة بورسعيد على أهمية تنفيذ التوجيهات بتوفير جميع الخدمات لسكان المدينة، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ العديد من المباني الخدمية الأخرى لتلبية احتياجات قاطني المدينة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ المباني الخدمية بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ والالتزام بالمواعيد المقررة بهدف تشغيلها واستفادة السكان منها.

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مدينة العاشر من رمضان

وأكد علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تنفيذ مجمع مدارس التعليم الابتدائي والمرحلة الإعدادية والثانوية على مساحة 18900 متر مربع، مؤكدًا أن مدرسة التعليم الابتدائي تضم 26 فصلاً للمرحلة الابتدائية، بينما تشمل المرحلة الإعدادية 14 فصلاً دراسيًا، فضلاً عن أن المرحلة الثانوية شملت 12 فصلاً، كما شملت تنفيذ 8 فصول للحضانة.

أشار إلى أن مجمع المدارس يضم 8 غرف أنشطة ومثلها للمعامل و53 غرفة للشئون الإدارية و4 بوابات للدخول والخروج، و3 غرف أمن و4 غرف كهرباء، إضافة إلى غرفة خزان حريق و3 ملاعب الخارجي.

مدينة العبور

وشدد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور، على أنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرستين بالمدينة بلغت تكليفاتهم قرابة 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القليوبية لمتابعة إستعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، ومتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق بها والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الإنشائية والصحية.