الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف الآن.. أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري

القطن
القطن

مع بدء المزاد العلني الأول لمعرفة سعر القطن خلال الفترة الحالية، حرص المواطنين على معرفة أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري، حيث عُقدت منظومة تداول القطن الجديد بمقر نقابة الزراعيين في محافظة الفيوم، مزاد علني لبيع حوالي 22 ألف قنطار من القطن "95 " متوسط الطول، والذي سجل سعرًا غير مسبوقًا تسبب بعمل فرحة عارمة لمزارعي القطن في محافظة الفيوم، وبني سويف، ومحافظة المنيا.

أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري 

وتستعرض «الدستور» كل ما تود معرفته عن أسعار القطن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في أول مزاد رسمي بمحافظات شمال الصعيد.

أسعار القطن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر

وأضافت رتيبة محمود أحمد، العضو التنفيذي المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، أنّ يكون متوسط أسعار القطن اليوم الأربعاء في المزاد بلغ حوالي11 ألفًا و700 جنيه في القنطار الواحد، منوهًا إلى أنّه لأول مرة سيصل سعر القنطار بتاريخ القطن المصري، إلى أن هذا الرقم في الوجه القبلي عمومًا.

كم سعر القطن المصري؟

وأوضحت العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، أنّه جرى خلال المزاد بيع حوالي 21 ألفًا و900 قنطار في المحافظات الثلاث، وتكون بأسعار تتراوحت بين مبلغ  9800 وحتى 11700 جنيه، وكان أكثرها في محافظة الفيوم، منوها إلى زيادة المساحات المنزرعة في محصول القطن في كافة محافظات مصر في هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، وبزيادة بلغت حوالي 352 فدانًا، منوها أنّ متوسط إنتاج الفدان الواحد تراوح ما بين 6 وحتى 7 قنطارًا.

سعر كيلو القطن اليوم 2023

ووصل سعر كيلو القطن اليوم الأربعاء 2023 وفقًا للمزاد إلى حوالي 117 جنيهًا، حيث يبلغ القنطار نحو 100 كيلو جرامًا.

وذكرت أنه يكون من المتوقع أنّ تزداد المساحات المنزرعة بمحصول القطن والذي سيعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية بالعام القادم، عقب ارتفاع سعره في هذا الشكل، وخصوصًا إنّه هذا العام عاد وتكون بأرباح مالية غير متوقعة على كافة المزارعين والفلاحين، مما سوف يشجعهم هم والآخرين على زراعته بالعام المقبل.

اقرأ أيضا:

اليوم.. بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي

مصادر تكشف لــ«الدستور» تفاصيل تطبيق منظومة تدوال القطن في الصعيد

أحمد أبواليزيد: القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بزراعة القطن (فيديو)

وأشارت إلى أنّ وزارة الزراعة، وأيضا القيادة السياسية تسعى جاهدةً للزيادة للمحاصيل الاستراتيجية وخصوصًا القطن من أجل سد احتياجات المصانع في التشغيل وتوفير المواد الخام لها دون الحاجة إلى الاستيراد، مع التوفير لربح يرضي المزارعين بكافة الطرق.

القطن أسعار القطن اليوم 2023 أسعار القطن اليوم القطن اليوم 2023 السوق المصري سعر القطن المصري القطن اليوم

مواد متعلقة

مصادر تكشف لــ«الدستور» تفاصيل تطبيق منظومة تدوال القطن في الصعيد

كفرالشيخ تتصدر محافظات الجمهورية فى زراعة القطن

الأكثر قراءة

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

تفاصيل زلزال تونس الذى ضرب ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى البلاد

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لاستقباله

تطلب الخلع من زوجها.. هالة أمام محكمة الأسرة: "مبيستحماش"

عاجل| طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة بيرسى تاو

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقي جلال" في وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟