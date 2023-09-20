تعرف الآن.. أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري

مع بدء المزاد العلني الأول لمعرفة سعر القطن خلال الفترة الحالية، حرص المواطنين على معرفة أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري، حيث عُقدت منظومة تداول القطن الجديد بمقر نقابة الزراعيين في محافظة الفيوم، مزاد علني لبيع حوالي 22 ألف قنطار من القطن "95 " متوسط الطول، والذي سجل سعرًا غير مسبوقًا تسبب بعمل فرحة عارمة لمزارعي القطن في محافظة الفيوم، وبني سويف، ومحافظة المنيا.

أسعار القطن اليوم 2023 في السوق المصري

وتستعرض «الدستور» كل ما تود معرفته عن أسعار القطن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في أول مزاد رسمي بمحافظات شمال الصعيد.

أسعار القطن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر

وأضافت رتيبة محمود أحمد، العضو التنفيذي المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، أنّ يكون متوسط أسعار القطن اليوم الأربعاء في المزاد بلغ حوالي11 ألفًا و700 جنيه في القنطار الواحد، منوهًا إلى أنّه لأول مرة سيصل سعر القنطار بتاريخ القطن المصري، إلى أن هذا الرقم في الوجه القبلي عمومًا.

كم سعر القطن المصري؟

وأوضحت العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، أنّه جرى خلال المزاد بيع حوالي 21 ألفًا و900 قنطار في المحافظات الثلاث، وتكون بأسعار تتراوحت بين مبلغ 9800 وحتى 11700 جنيه، وكان أكثرها في محافظة الفيوم، منوها إلى زيادة المساحات المنزرعة في محصول القطن في كافة محافظات مصر في هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، وبزيادة بلغت حوالي 352 فدانًا، منوها أنّ متوسط إنتاج الفدان الواحد تراوح ما بين 6 وحتى 7 قنطارًا.

سعر كيلو القطن اليوم 2023

ووصل سعر كيلو القطن اليوم الأربعاء 2023 وفقًا للمزاد إلى حوالي 117 جنيهًا، حيث يبلغ القنطار نحو 100 كيلو جرامًا.

وذكرت أنه يكون من المتوقع أنّ تزداد المساحات المنزرعة بمحصول القطن والذي سيعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية بالعام القادم، عقب ارتفاع سعره في هذا الشكل، وخصوصًا إنّه هذا العام عاد وتكون بأرباح مالية غير متوقعة على كافة المزارعين والفلاحين، مما سوف يشجعهم هم والآخرين على زراعته بالعام المقبل.

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وأشارت إلى أنّ وزارة الزراعة، وأيضا القيادة السياسية تسعى جاهدةً للزيادة للمحاصيل الاستراتيجية وخصوصًا القطن من أجل سد احتياجات المصانع في التشغيل وتوفير المواد الخام لها دون الحاجة إلى الاستيراد، مع التوفير لربح يرضي المزارعين بكافة الطرق.