الجمعة 08 سبتمبر 2023
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أحمد أبواليزيد: القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بزراعة القطن (فيديو)

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إن محافظة كفرالشيخ تتميز بأن بها ثلث مساحة المزروع من محصول القطن، أي ما يقترب من 85 ألف فدان، حيث تشهد المحافظة زرع أصناف عالية الجودة تم استنباطها هما صنف سوبر جيزة 94 وإكسترا جيزة 96، وهذه الأصناف من القطن طويل التيلة.

وأضاف أبواليزيد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف زراعة القطن، حيث إننا نركز على المحافظات التي يجوز فيها زراعة محصول القطن، ومنها محافظة كفرالشيخ.

برامج إرشادية وندوات

وتابع: "هناك ما يطلق عليه قطن الإكثار وهو ما نراعي فيه عدم الخلط لإنتاج التقاوي، التي يتم توزيعها بعد ذلك على المزارعين، وبالتالي هناك برامج إرشادية وندوات تقدم الدعم للمزارعين".

وأوضح أستاذ الزراعة أن القطن في مصر يعتبر "رقم واحد" على مستوى العالم، خاصة أنه محصول زراعي وصناعي وتجاري، ويدخل في الغزل، وهناك قانون خاص بمحصول القطن للحفاظ على جودته وعدم خلطه. 

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