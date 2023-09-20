اليوم.. بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي

بدأت منظومة تداول الأقطان عملها للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية والتي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم عن بيع 20282 قنطارًا في 3 محافظات: الفيوم، بنى سويف، والمنيا.

ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيه لبعض الأصناف وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيه و10100جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4855 للقنطار علمًا بأن اسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وأكد د.محمود عصمت أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

أضاف عصمت أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في مراحل التصنيع كافة.