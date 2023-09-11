مصادر تكشف لــ«الدستور» تفاصيل تطبيق منظومة تدوال القطن في الصعيد

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل تداول تجارة الأقطان في الصعيد والتي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام والتي تستهدف العنل على تنظيم تجارة الأقطان في إطار تحفيز المزارعين لزيادة المساحات المزروعة من القطن.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن تطبيق المنظومة يتم من خلال شركة مصر لحليج الأقطان وهي إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمسؤلة عن استلام الأقطان من المزارعين وعمل المزادات عليها ويتم تحديد السعر وفقا لماهو مناسب موضحة أن استلام الأقطان يكون من خلال أكياس مخصصة لجمع الأقطان رباط من الكتان من أجل الحفاظ علي جودة القطن المصري.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم العمل علي حلج القطن في المحالج الجديدة التي تسهم في زيادة جودة القطن المصري مما يعمل علي الحفاظ علي جودته مما يسهم زيادة القيمة المضافة له.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة لتدوال الأقطان نجحت في محافظات وجه بحري، ويجري حاليا تعميمها في أنحاء الجمهورية في إطار العمل علي طرح القطن المصري في بورصة السلع حيث يسهم ذلك في العمل علي تنمية وجودة القطن المصري وارتفاع ثمنه وبالتالي زيادة حجم المساحات المزروعة به والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم الصادارات من القطن المصري طويل التيلة.

جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تطبق منظومة جديدة لتداول تجارة الأقطان في مصر في إطار العمل علي عودة القطن المصري لريادته العالمية وتشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة في مصر من أجل سد احتياجات المصانع الجديدة اليت يتم تطويرها بالاضافة الي العمل علي زيادة حجم الصادارات من القطن ومنتجاته.