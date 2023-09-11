الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادر تكشف لــ«الدستور» تفاصيل تطبيق منظومة تدوال القطن في الصعيد

صورة _ارشيفية
صورة _ارشيفية

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل تداول تجارة الأقطان في الصعيد والتي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام والتي تستهدف العنل على تنظيم تجارة الأقطان في إطار تحفيز المزارعين لزيادة المساحات المزروعة من القطن.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن تطبيق المنظومة يتم من خلال شركة مصر لحليج الأقطان وهي إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمسؤلة عن استلام الأقطان من المزارعين وعمل المزادات عليها ويتم تحديد السعر وفقا لماهو مناسب موضحة أن استلام الأقطان يكون من خلال أكياس مخصصة لجمع الأقطان رباط من الكتان من أجل الحفاظ علي جودة القطن المصري.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم العمل علي حلج القطن في المحالج الجديدة التي تسهم في زيادة جودة القطن المصري مما يعمل علي الحفاظ علي جودته مما يسهم زيادة القيمة المضافة له.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة لتدوال الأقطان نجحت في محافظات وجه بحري، ويجري حاليا تعميمها في أنحاء الجمهورية في إطار العمل علي طرح القطن المصري في بورصة السلع حيث يسهم ذلك في العمل علي تنمية وجودة القطن المصري وارتفاع ثمنه وبالتالي زيادة حجم المساحات المزروعة به والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم الصادارات من القطن المصري طويل التيلة.

جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تطبق منظومة جديدة لتداول تجارة الأقطان في مصر في إطار العمل علي عودة القطن المصري لريادته العالمية وتشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة في مصر من أجل سد احتياجات المصانع الجديدة اليت يتم تطويرها بالاضافة الي العمل علي زيادة حجم الصادارات من القطن   ومنتجاته.

قطاع الاعمال القطن المصري الغزل والنسيج محالج القطن قطاع الأعمال العام

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