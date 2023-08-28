الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تسويق القطن بأسعار تزيد على 5500 جنيه.. أول سبتمبر

القطن
القطن

 

قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن موسم تسويق القطن سيبدأ أول سبتمبر المقبل، بعد بدء موسم جنى المحصول بالفعل فى محافظتى الفيوم وبنى سويف بالوجه القبلى.

وأضاف «يحيى»، لـ«الدستور»: «يصدر خلال ساعات القرار الوزارى الخاص بمنظومة تسويق محصول القطن الجديد لموسم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، علمًا بأن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من ٩ إلى ١٠ قناطير».

وتوقع وكيل معهد بحوث القطن ألا يقل سعر القطن هذا العام عن سعر الضمان الذى وضعته الحكومة، بل سيرتفع عن هذا السعر، والذى يبلغ ٤٥٠٠ جنيه للقنطار بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى، و٥٥٠٠ جنيه فى محافظات الوجه البحرى. وواصل: «جارٍ استكمال عمليات المكافحة فى محافظات الوجه البحرى، بالتزامن مع إجراء عمليات الرش الوقائى وفرق القطن، لتسهيل تخلل أشعة الشمس بالشكل الذى يسهم فى نضج المحصول».

وأكمل: «الزيارات الميدانية لحقول المزارعين فى الوجه البحرى تشير إلى وجود النبات فى حالة صحية جيدة، وانخفاض معدلات إصابته بديدان اللوز».

كما لوحظ اهتمام المزارعين بتطبيق التوصيات الفنية لكل صنف من القطن على حدة، طبقًا للتوزيعات الفنية من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى معهد بحوث القطن، وفق «يحيى».

وأوضح أنه من أهم التوصيات هذا الموسم، تلك المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، ومواجهة ذلك برش السليكات والفوسفور والبوتاسيوم، لزيادة تحمل النبات لارتفاع درجات الحرارة، دون أى تأثير سلبى على المحصول.

 

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