الاستعدادات النهائية لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل.. والأهالى: فى انتظار الافتتاح (صور)

تجري محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، الاستعدادات الأخيرة ووضع التشطيبات النهائية قبل افتتاحها رسميًا، والتي تعد محطة ذكية تدار إلكترونيًا، وتخدم قطاعا كبيرا من الركاب والمواطنين وتساعد في تخفيف الأعباء على محطة قطارات رمسيس، وهو الأمر الذي جعل العديد من المواطنين والأهالي في انتظار افتتاحها خلال الفترات القليلة المقبلة.

إشادة المواطنين بمحطة قطارات بشتيل

ويقول ناصر يحيي، أحد أهالي منطقة بشتيل، إن افتتاح محطة قطارات بشتيل أمر غاية في الأهمية، خاصة أنه سوف يساعد في حل الأزمة المرورية التي تشهدها منطقة رمسيس بشكل مستمر وتخفف في الأعباء على محطة قطار رمسيس بشكل عام، كما أنها سوف تساعد في نقل منطقة بشتيل نقلة حضارية خاصة وأن المحطة في موقع استراتيجي مميز.

وتابع أن محطة قطارات بشتيل تتميز بموقعها كونها ترتبط بكافة وسائل النقل الحديثة وهي المونوريل، الخط الثالث من مترو الأنفاق، قطارات السكك الحديدية، والأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري، علاوة على أنها سوف تساعد في تسهيل الحركة المرورية كونها قريبة من عدد من المحاور المهمة ومنهم محور أحمد عرابي، محور 26 يوليو، محور الفريق كمال عامر الجديد وشارع السودان ما يجعل موقعها أكثر تميزًا من موقع محطة قطارات رمسيس.

افتتاح محطة قطارات بشتيل

أضاف خالد محفوظ، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، أن جميع الأهالي في انتظار افتتاح محطة القطارات والتي سوف تحدث طفرة في المنطقة بالكامل، مشيدًا بالأعمال الجارية في المحطة من الداخل والخارج والتي تظهر بشكل حضاري وتحمل طابعا فرعونيا مميزا ما يزيد من جمالها وشكلها المميز.

واستكمل حديثه بأن من الأعمال الجارية بمحطة قطارات بشتيل يظهر بشكل واضح الأعمال التطويرية الجارية بمحيط المحطة، حيث إنه يجري العمل على جراجات السيارات ذات الطوابق المتعددة، بالإضافة إلى محطة السيارات الموجودة وتنفيذ مساكن لسائقي القطارات، مؤكدًا على أن المساحة التي تم تنفيذ المحطة عليها مساحة ضخمة كانت مهملة لسنوات طويلة دون جدوى إلى أن تم تنفيذ أضخم مشروع عليها.

محطة قطارات بشتيل

أوضح أحمد جلال، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، أن ما تشهده الدولة المصرية بشكل عام من مشروعات اقتصادية على كافة المستويات في مختلف المجالات يعد طفرة كبيرة تساعد في حدوث نقلة حضارية للدولة المصرية، ومشروع قطارات بشتيل يعد المشروع الأضخم في الدولة المصرية الذي ينتظر المواطنين افتتاحه في القريب العاجل.

وأشار إلى أن الأعمال مستمرة في محطة قطارات بشتيل منذ قرابة 3 سنوات وحتى الوقت الحالي، وفي انتظار افتتاحه تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر المقبلة.

محطة قطارات بشتيل

محطة قطارات بشتيل

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محطة قطارات بشتيل

محطة قطارات بشتيل