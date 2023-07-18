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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بشرى سارة.. افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل قريبًا

محطة قطارات الصعيد
محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل

استعرض العميد ناجى نبيل جرجس، مساعد العضو  المنتدب للشركة المنفذة لمحطة بشتيل، تفاصيل محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل.

وقال جرجس، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"،  اليوم الثلاثاء، إن المحطة قادرة على استيعاب أي توسعات مستقبلة، مشيرًا إلى أن يوجد 10 أرصفة ، وطول الأرصفة بالمحطة تصل لـ 22 كيلو متر طولي.

وأضاف مساعد العضو  المنتدب للشركة المنفذة لمحطة بشتيل، أن المحطة جاهزة للتشغيل ودخول الخدمة خلال شهر، حيث أنها أكبر محطة قطارات في الشرق الأوسط من حيث التشغيل والمساحة حيث تتواجد على مساحة 57 فدان.

وذكر مساعد العضو  المنتدب للشركة المنفذة لمحطة بشتيل، أن المحطة تضم  28 شباك تذاكر بين شباكين مخصصين، لذوي الهمم، ومصممة بناء على أعلى معايير التصميم في العالم، وتحقق مطالب المصريين، كما يوجد 14 مصعد كهربائي بجانب  المنطقة التجارية.

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