حبس سائق "تريلا" دهس عامل في المقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس السائق المتهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أنهي حياة عامل دهسًا.. حبس سائق تريلا في المقطم

كانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم محمد زيدان رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، يفيد بورود إشارة من مستشفي المقطم العام، بوصول جثة عامل يدعى «ن أ»، يبلغ من العمر 37 عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم المقطم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين بأنه أثناء عبور المتوفي الطريق بالمقطم، صدمته سيارة تريلا كانت مسرعة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

حبس قاتل ابنته الرضيعة بالأقصر

ومن ناحية أخرى، شهدت منطقة منشية العماري بالأقصر جريمة قتل بشعة حيث تجرد أب من كل معاني الأبوة والرحمة، وأنهى حياة طفلته الصغيرة والتي لم يتجاوز عمرها عامان وذلك بسبب بكائها المستمر ووجود خلافات زوجية مستمرة، مع والدتها التي غادرت على إثرها المنزل تاركة طفلتها الرضيعة مع والدها.

وتلقي اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع طفلة تبلغ من العمرعامان على يد والدها المدعو "ش.س" 33 عامًا.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، إلى مكان الواقعة حيث اشتبهت في وفاة الطفلة جنائيًا بسبب وجود بعض الرضوض والكدمات والتجمعات الدموية بجسدها، حيث توصلت تحريات المباحث إلى أن والد الطفلة هو من قتلها وذلك بحملها بكلتا يديه وإلقائها على الأرض ففارقت الحياة على الفور، وذلك بسبب بكائها المستمر.

وتبين أن المتهم مدمن لمخدر الشابو، وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بالأقصر من ضبط الأب القاتل وجرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرح لتشريح جثة الطفلة، وبيان ما بها من إصابات وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.