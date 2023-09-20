بأسلوب الفك.. حبس 5 متهمين بسرقة لافتات الطرق الإرشادية بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص لحيازتهم 20 عمودا حديديا بطول متر "مجهولي المصدر" - 20 لافتة إرشادية - 4 مفك مُحملين على 2 مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهتهم عن مصدر تلك المضبوطات اعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بأسلوب الفك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

هروبا من الرادار.. ضبط المتهم بطمس لوحات سيارته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة ، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بطمس اللوحة الخلفية وطلائها باللون الأبيض.

بالفحص بتوجيهات اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها «منتهية التراخيص»، وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، خشية رصده من كاميرات الرادار، بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.