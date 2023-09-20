حبس متهمين بحيازة مخدرات داخل سيارة في القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الاستروكس داخل سيارة ملك أحدهم.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها، وسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما تمكن رجال تأمين منطقة التجمع الأول من ضبط سيارة يستقلها شخصين وبداخلها حقيبة بها كمية من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرام، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تفاصيل حبس متهم بترويج المواد المخدرة 6 سنوات في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، متهم بـالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه بإحراز الهيروين المخدر في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

أسندت الاتهامات للمتهم "جمعة.ا"، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٤/١٤ بدائرة قسم أول مدينة نصر، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحملت القضية رقم ۷۰٤۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.

وكشف أمر الإحالة أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة، بضبط وتفتيش شخص المتهم "جمعة. أ"، فإنتقل محري التحريات إلى حيث أيقن تواجد المتهم بالطريق العام وبضبطه وتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله ٦ لفاقات بلاستيكية يحوى كل منها جوهر الهيروين المخدر، أحرزها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة محري التحريات، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.