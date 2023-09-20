حبس فرد أمن.. وإحالة مسؤول دفن نفايات طبية الخطرة ببورسعيد للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة مسؤول مجمع المحارق بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامه بدفن نفايات طبية خطرة بمكان الترميد دون معالجتها أو حرقها.

وتبين بأن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

كما خرج على مقتضيات واجبات وظيفته حيث أهمل متابعة أعمال الحرق والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمجمع المحارق ما أدى إلى دفن نفايات طبية خطرة بمكان الترميد دون معالجة أو حرق بالمخالفة.



حبس فرد أمن وآخر استوليا على أموال بنك بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، حبس فرد أمن وآخر بتهمة بالإستيلاء على مبلغ مالى خاص بأحد البنوك، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة باستدعاء طاقم الحراسة الاول المكلف بتسليم المبلغ المالي، لسؤاله حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، والتحرى حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من مسئول بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية بفرع البنك تبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.



بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة يستقلها سائق وبصحبته شخصين "طاقم الحراسة" وعامل بالبنك بدائرة قسم مدينة نصر ثان.



تم تغير طاقم المأمورية إلى طاقم آخر بالسيارة سائق، وبصحبته 3 أشخاص "طاقم الحراسة" وبالوصول إلى فرع البنك ولدى قيامهم بتسليم المبالغ المالية تبين وجود العجز، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أفراد الحراسة بالطاقم الثانى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حيث إستغل تواجده بمفرده داخل مصعد البنك، أثناء قيام مندوب البنك بإتخاذ إجراءات الإيداع وتمكنه من سرقة المبلغ المستولى عليه.



وعقب ذلك تواصل مع أحد أصدقائه "فني مصاعد"، وإعطائه المبلغ لإخفائه (تم ضبطه) وبمواجهته أقر بأنه قام باستبداله بالعملة المحلية من صاحب محل ساعات مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.