الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير الكلية البحرية السابق: جميع أفرع القوات المسلحة شاركت فى حملة إنقاذ ليبيا

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ القوات المسلحة فور تلقيها أمر التحرك من الأمانة العامة تجري الاستعدادات للتحرك ووضع الخطة النهائية وتقدير الموقف، مضيفا أن القوات لديها خطة محكمة قبل التحرك.

ميسترال تقوم بأول خدمة إغاثية لها في ليبيا

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الحاملة ميسترال تقوم بأول خدمة إغاثية لها، وجميع إدارات القوات المسلحة اشتركت في الحملة، ومنها إدارة المخابرات الحربية والإشارة والمركبات والإمداد والتموين والخدمات الطبية وجميع الإدارات المعنية، وتم عرض التقارير مسبقا على القائد العام للقوات المسلحة وبناء عليه أمر بالتنفيذ.

وأشار مدير الكلية البحرية السابق إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة وصل ليبيا من أجل التنسيق، موضحا أن مصر قدمت خبراتها وخدماتها للجانب الليبي وتلقت الطلبات، وتحركت جهود الدعم من خلال جسر جوي وجسر بحري وجسر بري.

محفوظ محمد طه مرزوق الكلية البحرية القوات المسلحة محمد سعيد محفوظ اكسترا نيوز

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