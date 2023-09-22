الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لـ5 سنوات.. "إي تاكس" تستعد لإطلاق استراتيجيتها للتطوير المؤسسي

خالد عبدالغني
خالد عبدالغني

انتهت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس" المملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وشركة أسيس، من إعداد استراتيجية تطوير مؤسسي لمدة 5 سنوات بالتعاون مع مكتب استشارات عالمي، لضمان تحقيق أهدافها المستقبلية في ظل خططها للتوسع محليا وإقليميا.

والاستراتيجية التي شرعت "إي تاكس" وشركة الاستشارات العالمية في إعدادها خلال العام الجاري، تدخل حيز التنفيذ بداية من العام 2024، وقد تم تطويرها عقب مراجعة الاستراتيجية الحالية للشركة وتحليل الأداء على مدار فترة عملها منذ التأسيس، وإضافة أهداف التوسع لتصبح قيد التطبيق العملي.

وفي ظل امتلاكها لرؤية مستقبلية طموحة، حرصت "إي تاكس" على تزويد الاستراتيجية الجديدة بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لتقييم مدى التطور المتحقق، وخارطة طريق تنفيذية تراعي متغيرات وظروف السوق الحالية والمتوقعة للوصول إلى الهيكل التنظيمي ونموذج العمل الذي يضمن الاستدامة الاقتصادية للشركة ويحدد آليات تعاونها مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية.

"سرحان": نجاح "إى فاينانس" فى إطلاق خدمات رقمية بقطاع السياحة

وقد قام المكتب الاستشاري بالتعاون مع فريق “إي تاكس” على مدار مدة المشروع لتحقيق ما يلي:

•  وضع الاستراتيجية المؤسسية والتي تشمل بيان واضح للرؤية والرسالة وتحديد أهداف استراتيجية خمسية ذات مؤشرات أداء رئيسية واضحة
• ترجمة الرؤية إلى خارطة طريق تنفيذية واضحة، وتحديد أهداف المبادرات بشكل واضح
• تحديد نموذج العمل المناسب الذي يضمن الاستدامة الاقتصادية لشركة «e-Tax» ونموذج التعاون مع مختلف الجهات (الخاصة والحكومية)
• تصميم الهيكل التنظيمي المناسب وتحديد أدواره وأهدافه ومساهمته في تحقيق الرؤية
• تحديد أهم العناصر الداعمة للاستراتيجية

وتأتي الخطوة في ظل سعي "إي تاكس" لتطوير أداء قطاعات العمل في الشركة بما يتوافق مع التجارب العالمية في مجالاتها وبما يخدم التوجه العام لمجموعة "إي فاينانس" ومصلحة الضرائب المصرية.

وتعليقا على الخطوة، قال المهندس خالد عبدالغني الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "إي تاكس"، إن الاستراتيجية الجديدة للشركة تستهدف رفع الجاهزية لاقتناص الفرص المتاحة محليا وإقليميا عبر الاستفادة القصوى من البنية التحتية للشركة، وضمان وجود عدة سيناريوهات استراتيجية بديلة لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة المدى في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق عموما ومجالات ميكنة الأعمال والتحول الرقمي للموسسات على وجه خاص.

وأكد أن الاستراتيجية التي تعزز الحوكمة في كافة الهياكل التنظيمية للشركة من شأنها ترسيخ مكانة "إي تاكس" كمزود رائد للحلول الضريبية والخدمات الاستشارية الرقمية والارتقاء بتجربة دافعي الضرائب وتحسين رضا العملاء في كافة التعاملات الضريبية.

إي تاكس اي فاينانس استراتيجية وزارة المالية البنية التحتية

الأكثر قراءة

"الزراعة" تكشف موعد انخفاض أسعار البصل.. وتعلن بديل الطماطم

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023.. «العامة وبتروجت وبتروجاس»

تفاصيل سقوط 12 عنصرًا إجراميًا شكلوا أخطر عصابة سرقات بالقليوبية

غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب و جعفر من انتخابات نادي الزمالك

حبس قاتل طالب ميت الخولى.. والأهالى: المتهم ضرب عمر فى قلبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة