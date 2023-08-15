"سرحان": نجاح "إى فاينانس" فى إطلاق خدمات رقمية بقطاع السياحة

بعد تحقيق نتائج أعمال إيجابية

أشاد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنجاح المجموعة في مواصلة مسار النمو وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بختام النصف الأول من عام 2023، وهي شهادة واضحة لقدرة المجموعة على تحقيق الأهداف المخططة على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه مختلف الأسواق.

وحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن الشركة، يأتي ذلك بفضل مضي المجموعة قدمًا نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق المدفوعات الرقمية المصري على مستوى القطاعات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، ومواصلة تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية القوية التي تنفرد بها.

وأوضح "سرحان" أن المجموعة نجحت في تنمية الإيرادات بنسبة سنوية 37.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه تقريبًا، بفضل الأداء المتميز لشركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس» التي تواصل جني ثمار استثماراتها في تطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع بانتشارها في ذلك القطاع الواعد سريع النمو.

كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بصورة قوية بفضل نمو إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بمعدل سنوي قوي بلغ 85.9% خلال الفترة، مع مواصلة الاستفادة من ضخ استثمارات المجموعة للتوسع بالقطاعات الاستراتيجية، خاصة مع الإقبال المرتفع على معاملات المدفوعات الرقمية في مصر.

وعلى صعيد الربحية، تمكنت المجموعة من تنمية صافي الربح بنسبة سنوية 49.8% لتسجل 718.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية إلى 41.4% خلال نفس الفترة. يأتي ذلك بفضل نجاح إدارة الشركة للحد من أثر تحديات التضخم وعدم استقرار أسعار الفائدة في مصر من خلال توظيف مجموعة متنوعة من استراتيجيات إدارة المخاطر ذات الصلة.

وأعرب "سرحان" عن اعتزازه بنجاح أحد أهم الاستثمارات التي ضختها المجموعة في قطاع السياحة، فقد أصبحت حلول التذاكر الرقمية بعد أقل من عامين من انطلاقها ركيزة أساسية لنمو الإيرادات ربعًا تلو الآخر، لتسهم بنسبة 10% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يؤكد التزام المجموعة بتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على التوسع ببصمة خدماتها في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلع إلى التحوّل الرقمي.

وعقب نجاح "إي فاينانس" في إطلاق حلول التذاكر الرقمية في 30 مزارًا سياحيًا، طلبت وزارة السياحة من المجموعة التوسع بتلك الخدمة عبر المزيد من المواقع السياحية، حتى أصبحت تغطي الآن 66 مزارًا سياحيًا. وتعتزم المجموعة التوسع بتقديم حلول التذاكر الرقمية لتشمل المزيد من المزارات السياحية، سعيًا إلى تغطية أكثر من 100 مزار سياحي بحلول عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن مصر سجلت أعلى مؤشرات نمو لأنشطة السياحة خلال العام الماضي، حيث تجاوز عدد الوفود السياحية 15 مليون سائح، مما أثمر عن تحقيق إيرادات بقيمة تربو على 15 مليار دولار. وتواصل مجموعة "إي فاينانس" من جانبها تعظيم الاستفادة من هذه المؤشرات القوية لتحقيق خطط النمو المستهدفة.

ونوه بأن المجموعة أحرزت بالتوازي مع ذلك إنجازات كبيرة على صعيد مساعيها لدعم قطاع الزراعة الحيوي في مصر، حيث نجحت في تأسيس شبكة رقمية وطنية شاملة لمراقبة عمليات توزيع منتجات الأسمدة المدعومة، وذلك من خلال تكاملها مع مصانع إنتاج الأسمدة السبعة في مصر.

ومن خلال هذه الشبكة، سيتم توزيع نحو 2.5 مليون طن سنويًا من الأسمدة المدعومة لأكثر من 5 ملايين حيازة زراعية مسجلة، وذلك باستخدام "كارت الفلاح" فقط، بعد قرار الإلزام من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى ثقته في الدور المحوري الذي سيقدمه هذا المشروع لتنظيم ومراقبة توزيع الأسمدة المدعومة بأعلى مستويات العدالة والمساواة، والقضاء على السرقة والفقد أثناء عمليات التوزيع، لتعظيم والارتقاء بكفاءة قطاع الزراعة وأنشطته في مصر.

وعلى صعيد استراتيجية النمو والتوسعات المستهدفة، أكد "سرحان" تضافر جهود المجموعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدراسة وتقييم فرص التوسع الجذابة بالمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، حيث تقوم المجموعة بعقد مناقشات مع العديد من الشركات التابعة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة لبحث فرص تقديم "إي فاينانس" باقة خدماتها وحلولها الابتكارية في شتى أنحاء المملكة. وبالتوازي، تقوم "إي فاينانس" بدراسة فرص عقد شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات الرائدة في المملكة التي تشاركها نفس الرسالة والرؤية، لإتاحة الفرص لتقديم خدماتها في مصر من خلال شركات المجموعة.

وعلاوة على ذلك، تتطلع المجموعة إلى الانتهاء من تأسيس مقرها بالمملكة وبدء التشغيل خلال الربع الأخير، لتصبح علامة فارقة في استراتيجية التوسع الجغرافي التي تتبناها.

واستشرافًا للمستقبل وبعد إصدار البنك المركزي المصري تراخيص أنشطة البنوك الرقمية، أوضح "سرحان" أن المجموعة بصدد دراسة وتقييم جدوى الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، وهو ما سيمثل علامة فارقة على صعيد نمو المجموعة، فضلاً عن توافقه مع استراتيجيتها الاستثمارية.

وتنفرد المجموعة ببنية تكنولوجية شاملة استثنائية، تسهم في تعزيز قدرة المجموعة على خدمة الملايين من العملاء سنويًا في شتى أنحاء الجمهورية، مما يؤهلها بقوة لدمج الخدمات والأنشطة المصرفية الرقمية مع باقة الخدمات الأخرى التي تقدمها. وأشار "سرحان" إلى أن المجموعة تستهدف خدمة مجموعة كبيرة من الفئات والشرائح المجتمعية من غير المتعاملين مع البنوك التقليدية، ما يوفر للمجموعة فرصة دمج قطاع كبير من السكان فى منظومة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي دعم استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

كما أعرب "سرحان" عن ثقته في قدرة المجموعة على تحقيق المزيد من النتائج الاستثنائية وتحقيق أهدافها المخططة للعام الجاري، خاصة مع استمرار تفاني فريق العمل الذي يمثل الركيزة المحورية للنجاحات التي تحققها المجموعة، وتعزيز قدرتها على تعظيم المردود الإيجابي والعائد للمساهمين.