الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الخارجية": مصر ستتناول تأثير الأزمات الدولية على أفريقيا أمام الأمم المتحدة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر ستتناول تأثير الأزمات الدولية على أفريقيا والشرق الأوسط، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر.

وقال السفير أبو زيد، خلال لقائه مع فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الجمعة، إن هذه الدورة خصوصيتها تنبع من العنوان الموضوع لها وهو "التضامن الإنساني وإعادة بناء الثقة"، موضحاً أن الإطار العام لهذه الدورة هو إعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، فضلاً على ضرورة التركيز على المعاناة الإنسانية التي يشهدها دول العالم، والأزمات المختلفة، وكيف يتم شحذ الهمم والطاقات في المناطق المختلفة ولدى المجتمع الدولي للتضامن مع الشعوب التي تعاني من هذه الأزمات.

جدول أعمال الخارجية المصرية

ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث سيلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٣ سبتمبر، ويشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" و"قمة الطموح المناخى"، كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار وكذا المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي. 

كما يتضمن برنامج وزير الخارجية لقاءات ذات طبيعة اقتصادية هامة تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث سيتحدث أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU) ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ويلتقي مع مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمى.

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