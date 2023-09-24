موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحجز

توفر وزارة الإسكان حجز شقق الإسكان الاجتماعي فور الإعلان عنها عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك للمواطنين من محدودي الدخل في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

لم تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي حتى الآن عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ولكن من المتوقع أن يكون موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الجديد نهاية العام الحالي أو بداية عام 2024.

ووفق الإعلانات السابقة فيتم توفير حجز شقق الإسكان الاجتماعي وفق الشروط التي تضعها وزارة الإسكان لشقق بمساحات تبدأ من 75 متر بمقدم 15 ألف جنية للشقة، و كذلك سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترًا، وذلك بمقدم 22 ألف جنيه، وسداد 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ومع بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الإعلان الجديد يتم تحديد الشروط والتي تكون ثابتة خلال كافة الإعلانات وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، ألا يزيد دخل الأسرة عن 6000 جنيه شهريًا، أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة ميلاد سارية، وأن يكون المتقدم متزوجًا ولديه طفلان على الأقل.

كما تتطلب لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بعض المستندات والتي كانت في الإعلانات السابقة صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من شهادة الميلاد، صورة من قسيمة الزواج، صورة من شهادات ميلاد الأبناء، صورة من إيصال مرافق حديث، صورة من إقرار الدخل.