الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحجز

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

توفر وزارة الإسكان حجز شقق الإسكان الاجتماعي فور الإعلان عنها عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك للمواطنين من محدودي الدخل في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023. 

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

لم تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي حتى الآن عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ولكن من المتوقع أن يكون موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي  للإعلان الجديد  نهاية العام الحالي أو بداية عام 2024.

ووفق الإعلانات السابقة فيتم توفير حجز شقق الإسكان الاجتماعي  وفق الشروط التي تضعها وزارة الإسكان لشقق بمساحات تبدأ من  75 متر بمقدم 15 ألف جنية للشقة، و كذلك سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترًا، وذلك بمقدم 22 ألف جنيه، وسداد 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

عاجل| موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 (شروط التقديم والمستندات المطلوبة)

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ومع بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الإعلان الجديد يتم تحديد الشروط  والتي تكون ثابتة خلال كافة الإعلانات وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، ألا يزيد دخل الأسرة عن 6000 جنيه شهريًا، أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة ميلاد سارية، وأن يكون المتقدم متزوجًا ولديه طفلان على الأقل.

كما تتطلب لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بعض المستندات والتي كانت في الإعلانات السابقة صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من شهادة الميلاد، صورة من قسيمة الزواج، صورة من شهادات ميلاد الأبناء، صورة من إيصال مرافق حديث، صورة من إقرار الدخل.

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الاعلان 18.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالمدن الجديدة

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