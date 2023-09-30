"الأرصاد الليبية" تحذر من سيول جنوب غربى البلاد خلال اليومين المقبلين

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد، مساء اليوم السبت وخلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أقل من شهر على فيضانات مدمرة ضربت شرقي البلاد وأسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.

وقال المركز في بيان له: "يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون".

وتوقع أن تسبب هذه الأمطار "وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيا المواطنين قرب مجاري الأودية إلى "أخذ الحيطة والحذر".

وفي سياق متصل، حذر مركز طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.

وتوقع المركز أن تشهد المنطقة "هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية".

وحذر من أن الأمطار الغزيرة "قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة".

الحكومة توجه باتخاذ تدابير

من جهتها، أصدرت حكومة الوحدة في طرابلس، تعليماتها لرئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لاتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف تفادي وقوع أي خسائر أو أضرار بشرية ومادية، نتيجة الحالة الجوية المتوقعة في منطقة غات.

وتأتي هذه التحذيرات على وقع مأساة يعيشها حتى اللحظة سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري، في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.