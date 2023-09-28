الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا: إنشاء صندوق لإعمار درنة وتخصيص مليارى دولار لهذا الغرض

درنة
درنة

أعلنت السلطات في شرق ليبيا، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن في 10 أكتوبر المقبل.

 

وقالت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد والتي يدعمها البرلمان في بيان، إنها أعطت الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من فيضانات 10 سبتمبر.

 

ورغم عدم الاعتراف بها دوليًا، أكدت الحكومة أيضًا تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في 10 أكتوبر في درنة، كان أُعلن عنه في 22 سبتمبر.

 

وقالت إن هذا المؤتمر سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة، وكانت دعت في البداية المجتمع الدولي بأكمله للمشاركة في المؤتمر.

 

وتجاهلت الحكومة المنافسة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) حتى الآن هذه الإعلانات ولم تقل ما إذا كانت سترسل ممثلين.

 

ولم تحدد الحكومة التي تتخذ مقرًا في بنغازي (شرق) كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان ومقره أيضًا في الشرق، خصص بالفعل 10 مليارات دينار (ملياري دولار) لمشاريع إعادة الإعمار.

 

وتعاني ليبيا الانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتحكمها حاليًا إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حمّاد ويدعمها البرلمان والجيش الوطني الليبي.

شرق ليبيا إعمار مدينة درنة درنة الفيضانات المجتمع الدولي طرابلس

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