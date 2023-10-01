الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يطمئن على انتظام الدراسة مع بداية الفصل الأول

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتظام العملية التعليمية  بالعام الدراسي الجديد 2024/2023 والذي انطلق "أمس "في 147 مدرسة، حيث انتظمت الدراسة " اليوم" بكامل طاقتها في أكثر من 1300 مدرسة، تستقبل ما يزيد على 845 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم  على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بمدرسة الثانوية الجديدة بنات

جاء ذلك خلال تفقده سير الدراسة بمدرسة الثانوية الجديدة بنات بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، وهاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف.

محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

وتقدم محافظ بنى سويف بالتهنئة لأسرة العاملين بقطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد  والذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أكد المحافظ أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والالتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وتابع المحافظ جانبًا من الحصة التوعوية للتعريف بالمشروعات القومية، وتبادل الحوار مع بعض طالبات المدرسة حول المشروعات والإنجازات التي نفذتها الدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار آخر عشر سنوات، والتي شملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم  والطرق والكهرباء والطاقة،بجانب الإشارة إلى المشروعات التي افتتحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الاخرة لقرية سدس منتصف سبتمبر الماضي.

أشار  وكيل وزارة التربية والتعليم إلى استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس وتجهيز القاعات الدراسية مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وخاصة قنوات مدرستنا (3،2،1) لإثراء العملية التعليمية، والالتزام بتخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية لعرض المادة التعليمية وإتاحة المادة العلمية وجداول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات.

بالإضافة إلى التأكيد على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظا على سلامة الطلاب، علاوة على تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، والالتزام بما جاء في الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب
 

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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