محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعدادات تحسبًا لعدم استقرار الطقس

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي القطاعات الخدمية وشركات المرافق، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الحكومة بمراجعة استعدادات موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، وذلك اعتبارًا من غدًا الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل.

استعدادات المحافظة لفصل الشتاء

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت؛ لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بشأن مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كل الأجهزة المعنية.

ووجّه باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

استعدادات شركة مياه الشرب

وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفاته لمسؤولي شركة مياه الشرب وفروعها برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف، والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلًا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه "حال سقوط أمطار".

علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

متابعة سير عمل اللجان

وأشار المحافظ، إلى متابعته لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية؛ لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات.

ونوّه بقراره بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد؛ لمتابعة خطة عمل إدارات الأزمات بكل جهة تنفيذية، خاصة الجهات المسؤولة عن المرافق العامة والحيوية، بالتعاون والتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية وبالتواصل الدائم على مدار الساعة بغرفة عمليات المحافظة، فضلاً عن قيام اللجنة بالمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ ما يلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.

وكلَّف محافظ بنى سويف، مسؤولى قطاع الكهرباء بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظًا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة "وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستتشفيات والمخابز والنقاط الأمنية،مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال وقوع الأمطار.