السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة أقدم بائع جرائد فى بني سويف

عم عابدين
عم عابدين

غيب الموت أقدم بائع جرائد في محافظة بني سويف، عن عمر يناهز 93 عاما، أثناء أدائه العمرة.

ولفظ عابدين محمد عبد الرحمن، أقدم بائع جرائد في محافظة بني سويف، أنفاسه الأخيرة داخل الأراضي السعودية، أثناء أداء العُمرة، عن عمر يُناهز الـ93 عامًا، حيث تستعد أسرته لدفنه عقب إنتهاء الأجراءات اللازمة لذلك، وسط حالة من الحزن لفراقه.

واعتاد صاحب الـ93 عامًا، على الوقوف في الشارع بمنطقة مقبل بمدينة بني سويف لبيع الجرائد منذ عام 1942حتى تحول لإحدى علاماتها، على مدار 71 عامًا، كانً في خدمة الصحافة والقارئ، رغم محاولات أسرته إثناءه عن الخروج والوقوف في الشارع لتقدمه في العمر، وحرصًا منهم على صحته، إلا أنه إعتاد على ذلك الأمر وأصبحت حياته مقترنه ببيع الجرائد والمجلات، قبل أن يلقى ربه في رحلة عًمرة.

وفاة أقدم بائع جرائد في رحلة عُمرة

وغادر عابدين محمد عبد الرحمن منذ أسبوع مسقط رأسه في محافظة بني سويف، في رحلة عًمرة إلى الأراضي السعودية وتمكن من أداء العُمرة، إلا إنه شعر بحالة إعياء توفي على أثرها، وجرى التواصل مع أسرته التي قررت دفنه هناك بإعتبارها أطهر بقاع الأرض، وحُسن خاتمة لرجل قضى حياته كلها مُحبًا لعمله في بيع الجرائد والصحف حتى أخر أيام من عمره.

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