"التحالف الوطني" يُطلق رابع احتفاليات التمكين الاقتصادي ببني سويف (فيديو)

أناب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بلال حبش لحضور فعاليات الاحتفالية الرابعة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون بين مؤسسة “حياة كريمة” وجمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير لدعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

تسليم 200 مشروع تنموي

وخلال الاحتفالي، سلم نائب المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيدًا بإجمالي مبلغ 6 مليون جنيهًا، بواقع 30 ألف جنيهًا لكل مستفيد "منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع عدد آلاف من كراتين مواد غذائية ولحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسستي "حياة كريمة"و" أبو هشيمة الخير "للدعم الغذائي والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالآ لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا

ونقل نائب المحافظ بلال حبش تهنئة الدكتور محمد هاني غنيم، لحضور الاحتفالية وضيوف بني سويف بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي يتزامن مع الذكرى الــ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وموجها الشكر لمؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير"تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وثمن “حبش” الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، التي تعد تجسيد عملي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وهنأ نائب المحافظ المستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب

