السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية قضاء ليلة رأس السنة 2024 وأفضل الأماكن للفسح بأقل التكاليف

رأس السنة
رأس السنة

ننشر كيفية قضاء ليلة رأس السنة 2024 وأفضل الأماكن للفسح بأقل التكاليف حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن أماكن خروج مناسبة لـ قضاء رأس السنة 2024 مع الأهل والأصدقاء.

كيفية قضاء ليلة رأس السنة 2024 

ويمكنك قضاء رأس السنة 2024 بأقل التكاليف مع أصدقائك وأسرتك لتقضية وقت ممتع مع بداية السنة الجديدة لعام 2024.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين للإحتفال بمناسبة رأس السنة 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كيفية قضاء رأس السنة 2024 وأفضل الأماكن للفسح بأقل التكاليف لتوثيق اللحظات السعيدة والمفرحة بالتقاط الصور التذكارية، إلى جانب استمتاع الأطفال باللعب والتنزه ومشاهدة المناظر الجميلة.

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 أفضل الأماكن للفسح بأقل التكاليف 2024

يمكنك الأن تتبع القائمة التالية لعام 2024 حتى تتمكن من معرفة المكان المناسب لك وقضاء رأس السنة 2024 مع من تحب وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - المولات

يمكنكم قضاء وقت ممتع من خلال الذهاب والإحتفال في مول مصر او مول العرب أو كايرو فيستيفال، وتستطيع الحصول على صور تذكارية جميلة في ظل أجواء رأس السنة، وتحتوي المولات على عدد من المحلات التجارية والسينمات، وأماكن الألعاب التي يعشاقها الكبار والصغار.

2 - منطقة Waterway

هذا العام سيكون مميزا دون الحاجة إلى سفر، وذلك بسبب الاحتفالات الجديدة برأس السنة في مكان سيكون مميزا في منطقة التجمع، وتشعرك التجهيزات التي توجد هناك بأنك في أوروبا.

والعنوان بالتفصيل: التجمع الأول بشارع التسعين الشمالي من أمام بتروسبورت عند ميدان سعد زغلول، بشارع محور محمد نجيب عند أول ميدان ستجد الكمبوند على اليمين.

3 - حديقة الأزهر

تحتوي حديقة الأزهر على منطقة البحيرة حيث تصطف بعض المطاعم عليها، وتستطيع دخولها بتذكرة بقيمة 25 جنيها لفوق سن 12 سنة من السبت إلى الخميس، والأطفال فوق سن 4 سنوات بتذكرة بقيمة 15 جنيها.

كما يفضل بعض الشباب والعائلات قضاء ليلة رأس السنة في الأماكن التي تمتاز ببرامج احتفالية متميزة ويكون فيها الحجز مسبقا بأعداد محدودة للاستمتاع بالأجواء الشتوية بعيدًا عن الزحام، مثل الكافيهات التي تطل على الأهرامات أو كورنيش النيل لإلتقاط الصور المختلفة والمميزة.

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