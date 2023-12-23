السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع اختبارات "tofas" على مستوى المحافظة

طلاب
طلاب

تابع المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل تعليم دمياط، انتظام العملية التعليمية بمدرسة السادات الابتدائية واختبارات "TOFAS"، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وتابع المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إجراء اختبارات "TOFAS" الدولية لمادة الرياضيات.

واطمأن وكيل الوزارة على أداء الطلاب في الاختبار وتسهيل دخولهم لرابط المسابقة، وحثهم على التركيز والهدوء، حيث أدى 5084 طالبًا وطالبة على مستوى محافظة دمياط الاختبارات "أون لاين"، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

يذكر أن "TOFAS "هو اختبار دولي اختياري يعقد للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي من خلال ستة مستويات في الرياضيات من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول عبر الإنترنت دون استخدام الآلة الحاسبة مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ضمن التعاون مع اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي، ويتم إرسال الاختبار للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه.

وجه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، التهنئة لطلاب دمياط البالغ عددهم 1799 ممن شاركوا في اختبار TOFAS للرياضيات المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأشاد وكيل الوزارة بشجاعة الطلاب من المدارس الحكومية في خوض تجربة التقدم لاختبار دولي كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعي إليه.

وأكد أن الطلاب خاضوا تجربة التقدم لهذا الاختبار بأنفسهم، بداية بالتقدم للتسجيل، ثم خوض الاختبار وإرسال الإجابات إلكترونيًا للجهة القائمة على الاختبار باليابان.

وأشار إلى أن ما حصل عليه من درجات وتفوق، كان من جهة محايدة منصفة، وهذا النوع من التقييم الخارجي مهم جدًا وله قيمة كبيرة.

كما وجه "عبد الرؤوف"  خالص الشكر للمعلمين وموجهي مادة الرياضيات بقيادة عفاف جاد موجه عام الرياضيات والذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل إنجاح التجربة، مما أثمر بالنتائج الإيجابية التي انعكست على الطلاب.

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