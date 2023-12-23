السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداعيات "الفيضة الصغرى".. سقوط عمود إنارة بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية

سقوط عمود إنارة
سقوط عمود إنارة

تسببت موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها مدينة الإسكندرية خلال تداعيات نوة الفيضة الصغرى، بسقوط عمود إنارة بالجزيرة الوسطى بمنطقة ميامي بكورنيش المدينة.


وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول، على متابعة تداعيات موجة الطقس السيء التي تتعرض لها مدينة الإسكندرية، حيث وجه أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي وإدارة المتابعة الميدانية بعزل الكهرباء بعامود إثر سقوطه بالجزيرة الوسطى لطريق الكورنيش بمنطقة ميامي وذلك التنسيق مع إدارة الكهرباء بالحي والإدارة العامة للمشروعات والورش.


ورفع العامود من قبل وحدة الإزالة الفورية، كما انتشرت تمركزات البدالات وسيارات الصرف الصحي، مع مواصلة المرور على النقاط الساخنة والتأكد من عدم وجود تجمعات مياه والتعامل معها مباشرة.

وشهدت مدينة الإسكندرية أمطارًا متفاوتة الشدة على كافة الانحاء في ثان آيام نوة الفيضة الصغرى، التي تضرب المحافظة والسواحل الشمالية بأمطار غزيرة ورياح شديدة مع انخفاض في درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحر والأمواج، حيث شهدت أحياء المنتزة شرق الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة، فيما تعرضت مناطق وسط المدينة لأمطار متوسطة مع استمرار نشاط الرياح.


وتتعرض محافظة الإسكندرية اليوم السبت وفق بيان  هيئة الأرصاد الجوية إلى لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40-50 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من  2 إلى 3.5 متر.

 

واستعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لمواجهة تداعيات نوة الفيضة الصغرى والتي تعد من أشد النوات التي تتعرض لها عروس المتوسط، برفع حالة التأهب والاستنفار ورفع درجة الاستعداد القصوى بنشر 186سيارة ومعدة من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمناطق الساخنة والتي تتعرض التراكمات مياه الأمطار

 

سقوط عمود إنارة
سقوط عمود إنارة
سقوط عمود إنارة
سقوط عمود إنارة
سقوط عمود إنارة
سقوط عمود إنارة
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