الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء النوة بالإسكندرية.. أمطار غزيرة و186 سيارة ومُعدة لمواجهة الطوارئ (صور)

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

شهدت عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية قبل قليل، سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة تركزت في أحياء المنتزه والمنتزه أول وثان والجمرك، صحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى.

وتضرب المدينة الساحلية نوة الفيضة الصغرى بأمطار غزيرة ورياح شديدة، حيث أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بدءًا من اليوم؛ لمواجهة تداعيات النوة، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الإسكندرية تشهد بداية من اليوم الجمعة طقس متقلب، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، وتتعرض عروس البحر المتوسط بأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60%، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط ليكون من معتدل إلى مضطرب.

 رفع درجة الاستعداد 

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية تشهد نشاطًا للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2 إلى 3 أمتار، وتتساقط الأمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وتم نشر شركة الصرف الصحي 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع، فضلًا عن  وقف الإجازات وبدل الراحات وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتعد نوة الفيضة الصغرى من أشد النوات التي تأتي في النصف الثاني من ديسمبر كل عام، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وسُميت نوة الفيضة بهذا الاسم بسبب غزارة أمطارها، كما يفيض البحر وترتفع أمواجه ومن الممكن أن تخرج مياه البحر لطريق الكورنيش.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
محافظة الاسكندرية سقوط أمطار نشاط في حركة الرياح نوة الفيضة الصغري شركة الصرف الصحي

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