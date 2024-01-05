الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: محمد رمضان كان السبب فى انفلات أخلاقى بالمجتمع فى لحظة معينة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه ليست لديه أزمة مع الفنان محمد رمضان، ولكنه يرى أنه في لحظة معينة كان السبب في انفلات أخلاقي في المجتمع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المُذاع على قناة "الحياة"، أن محمد رمضان يقدم فنًا في بلد به مشاكل في التعليم والثقافة والتربية، ولا بد من مراعاة ذلك عندما نقدم أي عمل فني.

وتابع: "أرى أن محمد رمضان نتاج حالة العشوائية اللي عشناها بعد الثورة، لكنه الآن بدأ يعمل شغل النجم الشعبي بشكل جيد".

يذكرأن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع 8 مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

محمد رمضان محمد الباز بالخط العريض إيمان أبو طالب الحياة

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