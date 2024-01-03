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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي أيام.. موعد غرة شهر رجب فلكيًا 2024 وحكم صيامه

شهر رجب
شهر رجب

يتساءل الكثير من المسلمين عبر المنصات عن موعد غرة شهر رجب 2024، ولا سيما الذين يستعدوا لأداء العمرة في واحد من الشهر الحرم والذي يزيد فيه الأجر، ومن ناحية أخرى يهتم المسلمون بقدوم شهر رجب كونه يفصلنا عن شهر رمضان المبارك بشهر واحد وتهفو القلوب باستقباله في هذا الوقت.

موعد شهر رجب 2024 

ومن المفترض أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب 2024 يوم الخميس الموافق 29 جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، الموافق 11 يناير الجاري.

 موعد غرة شهر رجب فلكيًا 2024 

وكُشف عن موعد  شهر رجب للسنة الهجرية 1445 من خلال الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، يكون يوم الجمعة الموافق 12/01/2023، هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هجريا، لذا  فإن غرة شهر رجب 1445 هجريا ستكون يوم السبت، الموافق 13/01/2024. 

 حكم صيام شهر رجب المبارك 

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ورجب، مستحب، وأن صيام شهر رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم. لذا، يستحب صيام التطوع في شهر رجب وغيره من الأوقات المستحبة مثل أيام الاثنين والخميس وشهر شعبان.

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وأوضحت الإفتاء أن الصيام تطوعًا في شهري رجب وشعبان دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، وسيحصل الصائم على الثواب على قدر ما صام. وأوضحت أنه لا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، وأن القول بضرورة ذلك غير صحيح شرعًا.

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الأدعية المستحبة في شهر رجب المبارك 

- اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

 

-لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

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