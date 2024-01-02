الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد أول أيام شهر رجب 2024 وتوقيت رؤية الهلال

شهر رجب
شهر رجب

موعد أول شهر رجب 2024 من الكلمات الأكثر بحثًا على مواقع البحث، حيثُ أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعده رسميًا في مصر.

موعد أول شهر رجب 2024

وازداد عمليات البحث حول موعد أول شهر رجب 2024، كونه الشهر الذي يسبق شعبان ورمضان ويعد الصيام فيه مستحبًا، ويستعرض موقع "الدستور" موعده وفقًا للحسابات الفلكية.

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيانه، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس، فإن هلال شهر رجـب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية).

موعد رؤية هلال شهر رجب 1445

وأوضح بيان المعهد القومي للبحوث أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ووفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

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وبحسب المعهد، أنه بذلك يكون يوم الجمعة 12 يناير المقبل هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ، تكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكيًا يوم السبت 13 من الشهر نفسه.

وطبقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنه يتبقى على حلول شهر رمضان 2024، 75 يوما.

دعاء أول أيام رجب 2024

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

موعد أول شهر رجب 2024 موعد أول شهر رجب أول شهر رجب 2024 شهر رجب رجب 2024

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