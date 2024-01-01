يشهد بداية رجب 1445.. تقويم شهر يناير 2024 والإجازات الرسمية للموظفين

يهتم المصريون بالبحث عن تقويم شهر يناير 2024 مع بداية العام الجديد اليوم الاثنين، ويضم تقويم شهر يناير 2024 بعض الأحداث الهامة سواء الدينية أو القومية، لذا يحصل الموظفون على عدة أجازات مدفوعة الأجر به، وتعرض الدستور في التقرير التالي تقويم شهر يناير 2024 والإجازات الرسمية للموظفين خلال الشهر.

تقويم شهر يناير 2024

اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري الإثنين 2024/01/01 19 جمادى الآخرة 1445 الثلاثاء 2024/01/02 20 جمادى الآخرة 1445 الأربعاء 2024/01/03 21 جمادى الآخرة 1445 الخميس 2024/01/04 22 جمادى الآخرة 1445 الجمعة 2024/01/05 23 جمادى الآخرة 1445 السبت 2024/01/06 24 جمادى الآخرة 1445 الأحد 2024/01/07 25 جمادى الآخرة 1445 الإثنين 2024/01/08 26 جمادى الآخرة 1445 الثلاثاء 2024/01/09 27 جمادى الآخرة 1445 الأربعاء 2024/01/10 28 جمادى الآخرة 1445 الخميس 2024/01/11 29 جمادى الآخرة 1445 الجمعة 2024/01/12 30 جمادى الآخرة 1445 السبت 2024/01/13 1 رجب 1445 الأحد 2024/01/14 2 رجب 1445 الإثنين 2024/01/15 3 رجب 1445 الثلاثاء 2024/01/16 4 رجب 1445 الأربعاء 2024/01/17 5 رجب 1445 الخميس 2024/01/18 6 رجب 1445 الجمعة 2024/01/19 7 رجب 1445 السبت 2024/01/20 8 رجب 1445 الأحد 2024/01/21 9 رجب 1445 الإثنين 2024/01/22 10 رجب 1445 الثلاثاء 2024/01/23 11 رجب 1445 الأربعاء 2024/01/24 12 رجب 1445 الخميس 2024/01/25 13 رجب 1445 الجمعة 2024/01/26 14 رجب 1445 السبت 2024/01/27 15 رجب 1445 الأحد 2024/01/28 16 رجب 1445 الإثنين 2024/01/29 17 رجب 1445 الثلاثاء 2024/01/30 18 رجب 1445 الأربعاء 2024/01/31 19 رجب 1445

الإجازات الرسمية خلال شهر يناير 2024

يحصل الموظفون على عدد من الاجازات الرسمية خلال شهر يناير 2024 أولها يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير حيث أجازة عيد الميلاد المجيد، ثم اجازة يوم 25 يناير وهي أجازة ثورة يناير وأجازة عيد الشرطة.