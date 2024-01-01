يشهد بداية رجب 1445.. تقويم شهر يناير 2024 والإجازات الرسمية للموظفين
يهتم المصريون بالبحث عن تقويم شهر يناير 2024 مع بداية العام الجديد اليوم الاثنين، ويضم تقويم شهر يناير 2024 بعض الأحداث الهامة سواء الدينية أو القومية، لذا يحصل الموظفون على عدة أجازات مدفوعة الأجر به، وتعرض الدستور في التقرير التالي تقويم شهر يناير 2024 والإجازات الرسمية للموظفين خلال الشهر.
تقويم شهر يناير 2024
|اليوم
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|الإثنين
|2024/01/01
|19 جمادى الآخرة 1445
|الثلاثاء
|2024/01/02
|20 جمادى الآخرة 1445
|الأربعاء
|2024/01/03
|21 جمادى الآخرة 1445
|الخميس
|2024/01/04
|22 جمادى الآخرة 1445
|الجمعة
|2024/01/05
|23 جمادى الآخرة 1445
|السبت
|2024/01/06
|24 جمادى الآخرة 1445
|الأحد
|2024/01/07
|25 جمادى الآخرة 1445
|الإثنين
|2024/01/08
|26 جمادى الآخرة 1445
|الثلاثاء
|2024/01/09
|27 جمادى الآخرة 1445
|الأربعاء
|2024/01/10
|28 جمادى الآخرة 1445
|الخميس
|2024/01/11
|29 جمادى الآخرة 1445
|الجمعة
|2024/01/12
|30 جمادى الآخرة 1445
|السبت
|2024/01/13
|1 رجب 1445
|الأحد
|2024/01/14
|2 رجب 1445
|الإثنين
|2024/01/15
|3 رجب 1445
|الثلاثاء
|2024/01/16
|4 رجب 1445
|الأربعاء
|2024/01/17
|5 رجب 1445
|الخميس
|2024/01/18
|6 رجب 1445
|الجمعة
|2024/01/19
|7 رجب 1445
|السبت
|2024/01/20
|8 رجب 1445
|الأحد
|2024/01/21
|9 رجب 1445
|الإثنين
|2024/01/22
|10 رجب 1445
|الثلاثاء
|2024/01/23
|11 رجب 1445
|الأربعاء
|2024/01/24
|12 رجب 1445
|الخميس
|2024/01/25
|13 رجب 1445
|الجمعة
|2024/01/26
|14 رجب 1445
|السبت
|2024/01/27
|15 رجب 1445
|الأحد
|2024/01/28
|16 رجب 1445
|الإثنين
|2024/01/29
|17 رجب 1445
|الثلاثاء
|2024/01/30
|18 رجب 1445
|الأربعاء
|2024/01/31
|19 رجب 1445
الإجازات الرسمية خلال شهر يناير 2024
يحصل الموظفون على عدد من الاجازات الرسمية خلال شهر يناير 2024 أولها يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير حيث أجازة عيد الميلاد المجيد، ثم اجازة يوم 25 يناير وهي أجازة ثورة يناير وأجازة عيد الشرطة.