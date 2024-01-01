الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يشهد بداية رجب 1445.. تقويم شهر يناير 2024 والإجازات الرسمية للموظفين

الإجازات
الإجازات

يهتم المصريون بالبحث عن تقويم شهر يناير 2024 مع بداية العام الجديد اليوم الاثنين، ويضم تقويم شهر يناير 2024 بعض الأحداث الهامة سواء الدينية أو القومية، لذا يحصل الموظفون على عدة أجازات مدفوعة الأجر به، وتعرض الدستور في التقرير التالي تقويم شهر يناير 2024 والإجازات الرسمية للموظفين خلال الشهر.

تقويم شهر يناير 2024

اليومالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجري
الإثنين2024/01/0119 جمادى الآخرة 1445
الثلاثاء2024/01/0220 جمادى الآخرة 1445
الأربعاء2024/01/0321 جمادى الآخرة 1445
الخميس2024/01/0422 جمادى الآخرة 1445
الجمعة2024/01/0523 جمادى الآخرة 1445
السبت2024/01/0624 جمادى الآخرة 1445
الأحد2024/01/0725 جمادى الآخرة 1445
الإثنين2024/01/0826 جمادى الآخرة 1445
الثلاثاء2024/01/0927 جمادى الآخرة 1445
الأربعاء2024/01/1028 جمادى الآخرة 1445
الخميس2024/01/1129 جمادى الآخرة 1445
الجمعة2024/01/1230 جمادى الآخرة 1445
السبت2024/01/131 رجب 1445
الأحد2024/01/142 رجب 1445
الإثنين2024/01/153 رجب 1445
الثلاثاء2024/01/164 رجب 1445
الأربعاء2024/01/175 رجب 1445
الخميس2024/01/186 رجب 1445
الجمعة2024/01/197 رجب 1445
السبت2024/01/208 رجب 1445
الأحد2024/01/219 رجب 1445
الإثنين2024/01/2210 رجب 1445
الثلاثاء2024/01/2311 رجب 1445
الأربعاء2024/01/2412 رجب 1445
الخميس2024/01/2513 رجب 1445
الجمعة2024/01/2614 رجب 1445
السبت2024/01/2715 رجب 1445
الأحد2024/01/2816 رجب 1445
الإثنين2024/01/2917 رجب 1445
الثلاثاء2024/01/3018 رجب 1445
الأربعاء2024/01/3119 رجب 1445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رئيس الوزراء اليوم بشأن إجازة رأس السنة الميلادية 2024

موعد إجازة عيد الميلاد 2024 رسميا.. وأجندة اجازات شهر يناير

الإجازات الرسمية خلال شهر يناير 2024 

يحصل الموظفون على عدد من الاجازات الرسمية خلال شهر يناير 2024 أولها يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير حيث أجازة عيد الميلاد المجيد، ثم اجازة يوم 25 يناير وهي أجازة ثورة يناير وأجازة عيد الشرطة. 

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موعد إجازة عيد الميلاد 2024 رسميا.. وأجندة اجازات شهر يناير

شهر يناير 2024 تقويم شهر يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد اجازة يوم 25 يناير الاجازات الرسمية خلال شهر يناير 2024 رجب 1445

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