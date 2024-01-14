كلاسيكو الأرض.. تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة كلاسيكو الأرض اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة.

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو ناري سيُقام على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - بالدي.

خط وسط الملعب: إلكاي جوندوجان - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني

وتُذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات الرياضيىة السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD

مشوار ريال مدريد وبرشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

وكان فريق برشلونة قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية، وذلك على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

ويُعد فريق برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا، آخرها كان تتويجه باللقب في الموسم الماضي، عقب فوزه على ريال مدريد بنتيجة 1-3.