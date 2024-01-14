كلاسيكو الأرض.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة كلاسيكو الأرض اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة.

يلتقي فريق ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو ناري سيُقام على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر – ناتشو - داني كارفاخال.

خط وسط الملعب: أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

غيابات ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

ويفتقد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مباراة اليوم لخدمات كل من: تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا؛ بسبب إصابتهم بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب لوكاس فاسكيز للإصابة.

بينما تحوم الشكوك حول جاهزية داني كارفاخال للمباراة، بعدما غاب عن تدريبات ريال مدريد، يوم الجمعة الماضي، ولكنه شارك في الحصة التدريبية للفريق مساء أمس السبت.

ويسعى فريق ريال مدريد للثأر من برشلونة، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي بنتيجة 1-3.

وسبق لفريق ريال مدريد حصد لقب كأس السوبر الإسباني 12 مرة في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني

وتُذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات الرياضيىة السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD