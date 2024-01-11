الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام أوساسونا في السوبر الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة اليوم أمام أوساسونا في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع ريال مدريد في نهائي البطولة، الأحد المقبل، بعدما حقق المرينجي الانتصار على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة 5-3.

وجاء تشكيل برشلونة أمام أوساسونا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - أندريس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في مواصلة نغمة الانتصارات، ومحاولة الدفاع عن لقب كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

ويُعد فريق برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا، آخرها كان تتويجه باللقب في الموسم الماضي، عندما تغلّب على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-1.

في المقابل، يرغب فريق أوساسونا في تحقيق الفوز في مباراة اليوم أيضًا وتخطي عقبة برشلونة، ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم.

وشارك في بطولة السوبر الإسباني 4 أندية في هذه النسخة، وهي: برشلونة بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد بطل كأس الملك، أتلتيكو مدريد وصيف الليجا، بالإضافة إلى أوساسونا، وصيف الكأس. 

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