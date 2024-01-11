برشلونة يضرب أوساسونا بهدفين وينتظر الريال فى نهائى السوبر

حقق برشلونة فوزًا مستحقًا على أوساسونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

سجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ويامين يامال في الدقيقة 59 و93 من عمر المباراة، ليضرب موعدًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل.

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أحداث الشوط الأول

وسيطر برشلونة على مجريات الأمور من البداية، وشهدت الدقيقة السادسة ركلة ركنية أولى لبرشلونة على يسار مرمى أوساسونا، نفذها إلكاي جوندوجان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها أندرياس كريستنسن بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

في الدقيقة الثامنة، تسديدة خطيرة عن طريق فيران توريس لاعب برشلونة من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

رد سريع من لاعبي أوساسونا بتسديدة عن طريق جيسوس أريسو من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد المدافعين ومرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

في الدقيقة 13، تسديدة خطيرة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة من داخل يمين منطقة الجزاء تجاه الزاوية اليسرى للمرمى تصدى لها الحارس سيرخيو هيريرا ببراعة.

في الدقيقة 20، ركلة حرة مباشرة لبرشلونة في وسط ملعب أوساسونا من جهة اليسار، نفذها إلكاي جوندوجان بتسديدة مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس سيرخيو هيريرا بثبات.

محاولة هجومية لبرشلونة بعرضية من الجبهة اليمني عن طريق جول كوندي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيرجي روبيرتو بتسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ركلة حرة مباشرة لبرشلونة في وسط ملعب أوساسونا بالقرب من منطقة الجزاء، نفذها إلكاي جوندوجان بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 39، محاولة هجومية خطيرة لأوساسونا بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لأنتي بوديمير المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس إيناكي بينا ببراعة وأنقذ مرماه.

أحداث الشوط الثاني

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبرشلونة بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها إلكاي جوندوجان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها رونالد أراوخو برأسية لم تكن متقنة بالشكل الكافي مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 54، تسديدة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية.

محاولة عن طريق خوسي أرناييز لاعب أوساسونا لاختراق منطقة جزاء برشلونة من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي.

وتمكن برشلونة من التقدم في الدقيقة 59، بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق إلكاي جوندوجان تجاه زميله روبرت ليفاندوفسكي المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

في الدقيقة 59، محاولة هجومية خطيرة لبرشلونة بتسديدة قوية عن طريق جواو فيليكس من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس سيرخيو هيريرا ببراعة وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 78 تسديدة قوية عن طريق أنتي بوديمير لاعب أوساسونا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إيناكي بينا بثبات.

تسديدة خطيرة عن طريق رؤول جارسيا لاعب أوساسونا من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

واستطاع لامين يامال أن يسجل الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي برشلونة أنهاها جواو فيليكس بتمريرة بينية تجاه زميله لامين جمال المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.