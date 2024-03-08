مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "سر إلهي"

قاربت الفنانة روجينا من الانتهاء من تصوير احداث مسلسل سر إلهي والذي تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو العمل الذي يرصد قصص أجتماعية من الشارع المصري.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض أولى حلقات مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا يوم الإثنين المقبل المقرر أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024 حيث |أنه يتكون من 15 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.



قنوات عرض مسلسل سر إلهي

أعلنت قنوات الشركة المتحدة cbc وcbc drama وأيضًا منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم مسلسلات رمضان 2024 بطول النجمة روجينا.



قصة مسلسل سر إلهي

تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل سر الهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومن خلال حلقات المسلسل تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.



أبطال مسلسل سر إلهي

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: تواصل روجينا أعمالها الرمضانية في مسلسلها الجديد سر إلهي رمضان 2024 ويشاركها في التمثيل كلا من: بطولة روجينا - أحمد مجدي - رنا رئيس - مي سليم - محمد ثروت - نهى عابدين - محمود الحديني - صلاح عبدالله - أحمد بدير - ميمي جمال - أحمد سلامة - محسن منصور - رشا مهدي - مراد مكرم - محمود حجازي - مريم أشرف زكي - يوسف الأسدي.