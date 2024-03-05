الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف تقدم الشركة المتحدة فكرة نشأة التطرف بشكل درامي ممتع؟

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تقدم الشركة المتحدة من خلال أعمال مسلسلات رمضان 2024، فكرة نشأة التطرف من خلال مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 من المسلسلات التاريخية التي تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًاوفي قلعة الموت، واحتل الحشاشون هذا المكان ويصعب الوصول إليها إلا عبر طريق ضيق شديد الانحدار، ومن هذه القلعة شنت الجماعة حملاتها الإرهابية ضد السلاجقة على مدار قرنين من الزمان.

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أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

 مواعيد مسلسل الحشاشين

 يعرض مسلسل الحشاشين بداية من شهر رمضان الموافق يوم الإثنين 11 مارس 2024 أول أيام الشهر الكريم، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

 كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية. 

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