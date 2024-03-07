الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ290 جنيها.. إقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم بمعارض أهلًا رمضان (فيديو)

اهلا رمضان
اهلا رمضان

أقبل الكثير من المواطنين علي شراء اللحوم من معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة  والتي تصل إلى 290 جنيهًا للحوم البلدية، الأمر الذي لاقي إعجاب الكثير من رواد المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30٪ لغالبية السلع الغذائية، وذلك قبل  حلول شهر رمضان الكريم بأيام قليلة. 

 

تخفيض سعر اللحوم من 450 جنيها إلى 290

اثناء التجول في معرض أهلا رمضان وجدنا زحاما حول شادر اللحوم، وزبائن ملتفين حوله منتظرين شراء نصيبهم من مختلف أنواع اللحم، كاللحم البلدي، واللحم الضاني والكبدة، وغيرهم.

قال علي زين أحد العاملين بمحل جزارة بمعرض أهلا رمضان، في منطقة العمرانية:"هذه ليست مشاركتي الأولى في معرض "أهلا رمضان"، فقد شاركت في ثلاث نسخ مسبقة وتعد هذه المشاركة الرابعة لى، وارى ان حجم الاقبال هذا العام كبير لأننا نوفر تخفيضات على جميع انواع اللحم التي نبيعها".

وأضاف:" يصل سعر كيلو اللحم البدي   290 جنيها  للكيلو الواحد ولكنه في الأسواق الخارجية يباع بـ 450 جنيها، مع استمرار الأسعار بالمعرض حتى نهاية شهر رمضان الكريم بأسعار ثابتة وفرق أسعار حوالي 140 جنيها في الكيلو عن الخارج".

"أهلًا رمضان" يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية

من جانبها، قالت بسمة رمضان أحد أهالي العباسية:" مبادرة أهلا رمضان لها دورًا كبيرًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية بالنسبة لنا كمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية، وجاء ذلك مع حرص الحكومة ووزارة التموين على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، بحيث تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30٪، وبالتالي يتحقق التوازن في الأسواق التي رحمتنا من استغلال بعض التجار لظروف البلاد".

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
IMG-20240229-WA0121
IMG-20240229-WA0121
IMG-20240229-WA0112
IMG-20240229-WA0112
IMG-20240229-WA0113
IMG-20240229-WA0113
IMG-20240229-WA0106
IMG-20240229-WA0106
IMG-20240229-WA0100
IMG-20240229-WA0100
IMG-20240229-WA0099
IMG-20240229-WA0099
IMG-20240229-WA0091
IMG-20240229-WA0091
اهلا رمضان معرض اهلا معرض أهلا رمضان اللحوم لحوم اهلا رمضان

مواد متعلقة

ملاذ آمن للمواطنين في مواجهة الغلاء.. قيادي بمستقبل وطن يطالب بزيادة معارض "أهلا رمضان"

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر باليوم الثاني من قرارت المركزي المصري

عطل فنى يضرب فيسبوك

زوج يذبح زوجته في الشارع بالبحيرة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

"التموين" تلغي قرار تدوين الحد الأقصى لسعر بيع السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلي

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة