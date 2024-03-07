بـ290 جنيها.. إقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم بمعارض أهلًا رمضان (فيديو)

أقبل الكثير من المواطنين علي شراء اللحوم من معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة والتي تصل إلى 290 جنيهًا للحوم البلدية، الأمر الذي لاقي إعجاب الكثير من رواد المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30٪ لغالبية السلع الغذائية، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم بأيام قليلة.

تخفيض سعر اللحوم من 450 جنيها إلى 290

اثناء التجول في معرض أهلا رمضان وجدنا زحاما حول شادر اللحوم، وزبائن ملتفين حوله منتظرين شراء نصيبهم من مختلف أنواع اللحم، كاللحم البلدي، واللحم الضاني والكبدة، وغيرهم.

قال علي زين أحد العاملين بمحل جزارة بمعرض أهلا رمضان، في منطقة العمرانية:"هذه ليست مشاركتي الأولى في معرض "أهلا رمضان"، فقد شاركت في ثلاث نسخ مسبقة وتعد هذه المشاركة الرابعة لى، وارى ان حجم الاقبال هذا العام كبير لأننا نوفر تخفيضات على جميع انواع اللحم التي نبيعها".

وأضاف:" يصل سعر كيلو اللحم البدي 290 جنيها للكيلو الواحد ولكنه في الأسواق الخارجية يباع بـ 450 جنيها، مع استمرار الأسعار بالمعرض حتى نهاية شهر رمضان الكريم بأسعار ثابتة وفرق أسعار حوالي 140 جنيها في الكيلو عن الخارج".

"أهلًا رمضان" يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية

من جانبها، قالت بسمة رمضان أحد أهالي العباسية:" مبادرة أهلا رمضان لها دورًا كبيرًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية بالنسبة لنا كمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية، وجاء ذلك مع حرص الحكومة ووزارة التموين على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، بحيث تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30٪، وبالتالي يتحقق التوازن في الأسواق التي رحمتنا من استغلال بعض التجار لظروف البلاد".

اهلا رمضان

اهلا رمضان

اهلا رمضان

اهلا رمضان

اهلا رمضان

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